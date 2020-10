Segundo o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgado no final do ano passado, apontava para um aumento na procura do botox em 17%, desde 2017, e um aumento em 12%, durante o mesmo período, na procura por tratamentos de preenchimento.

Segundo Luiz Toledo, cirurgião plástico, isto deve-se sobretudo ao facto "destes procedimentos serem minimamente invasivos, podendo ser aplicados num ambiente de consultório, com anestesia local ou sem anestesia e com uma duração de cerca de trinta minutos. Mesmo os procedimentos menores, como a lipoescultura de face, que inclui lipoaspiração e enxerto de gordura, também podem ser realizados sob anestesia local, com alta umas horas depois".

No que respeita aos preenchimentos faciais, o ácido hialurónico tem tido uma grande procura, sendo usado para “o preenchimento de rugas e depressões na face. As principais vantagens são a grande aceitação pelo organismo, a quase ausência de efeitos colaterais e o facto de serem completamente reabsorvíveis em seis meses”, explica o especialista.

A acrescentar a estas vantagens, os procedimentos de rejuvenescimento facial não cirúrgicos têm ainda a vantagem de não precisarem de qualquer preparação para a sua realização, ao contrário dos cirúrgicos, que requerem exames clínicos antes da intervenção.

Quanto à idade para começar a fazer, Luiz Toledo explica que "em geral, a partir dos 35 anos, mas depende muito de quando começam a surgir os problemas e, por isso, há quem comece, por exemplo, aos 25 anos (normalmente pessoas com muita exposição solar)". O

especialista acrescenta que “em termos de procedimento a aplicar, em geral, as pessoas mais jovens precisam apenas de tratamentos não cirúrgicos. Depois dos 40, no entanto, estes tratamentos ajudam, mas não resolvem todos os problemas, pelo que normalmente só a cirurgia de rejuvenescimento trará os resultados pretendidos".

Ainda que se assista a um aumento da procura por parte dos homens, as mulheres continuam a ser as que mais recorrem a este tipo de tratamento.