Vários bancos e empresas juntaram-se numa campanha de angariação de fundos com vista a contribuir para a aquisição de dois novos equipamentos nas áreas do diagnóstico genético e endoscópico aplicado à oncologia e investigação em oncobiologia.

“Juntos, temos mais para dar!” é uma iniciativa que beneficia os utentes do IPO Lisboa e dos hospitais da sua área geográfica de influência (regiões da Grande Lisboa, Ribatejo, Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas), que referenciam doentes com situações clínicas mais complexas para o Instituto.

A campanha arranca já com 355 mil euros doados por sete bancos: Banco BPI, Banco Carregosa, Banco Invest, Banco de Investimento Global, Bankinter, Caixa Geral de Depósitos e Crédito Agrícola.

O montante total angariado no final da campanha, que decorre até dia 3 de março, será utilizado na aquisição de um sequenciador de nova geração de elevada capacidade (fundamental para o diagnóstico genético e decisão terapêutica de vários tipos de cancro) e de um novo sistema de ecoendoscopia digestiva, que permitirá aumentar a capacidade de resposta no diagnóstico e tratamento de alguns tipos de tumores digestivos.

“Juntos, temos mais para dar!” é uma iniciativa que beneficia os utentes do IPO Lisboa e dos hospitais da sua área geográfica de influência

O IPO Lisboa é uma unidade de saúde com quase um século de experiência no tratamento, estudo e investigação do cancro. Está certificado como Centro de Referência no tratamento de vários tipos de cancro pelo Ministério da Saúde. Está também acreditado pela Organization of European Cancer Institutes e tem indicadores de qualidade idênticos aos dos melhores centros de referência internacionais. Por ano recebe cerca de 15 mil novos utentes, realiza 400 mil consultas e sete mil cirurgias, a maioria de grande complexidade.

Para dar mais visibilidade à campanha e promover o maior envolvimento da sociedade civil, as agências Fuel e PHD e a produtora Fast Foward juntaram-se, em regime pro bono, aos bancos e ao IPO.

Como contribuir para a iniciativa “Juntos, temos mais para dar!”?

Os donativos devem ser efetuados no Multibanco, MB WAY ou através das contas-pacote dos bancos aderentes, que permitem transferências SEPA gratuitas. Os portugueses poderão ainda contribuir com 1€ (+IVA) através de chamada de valor acrescentado.

As operadoras NOS e MEO abdicaram das receitas desta linha de valor acrescentado, a favor do IPO Lisboa.

Transferência Bancária: IBAN| PT50003500010069008003078

Transferência MB WAY: 933 10 71 10

Linha telefónica de valor acrescentado: 761 107 110 (1€+IVA)

Para emissão de recibo donativo, enviar e-mail para apoiaroipo@ipolisboa.min-saude.pt, indicando nome, NIF e comprovativo da doação.