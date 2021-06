Segundo os dados hoje divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 40 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, 18 pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Lisboa e Sesimbra são os concelhos da AML que têm mais de 240 casos de COVID-19 por 100 mil habitantes, tendo os restantes 16 uma incidência superior a 120 casos.

Os concelhos da AML que estão neste patamar são Alcochete (147), Almada (166), Amadora (159), Barreiro (204), Cascais (217), Loures (152), Mafra (185), Moita (174), Montijo (163), Odivelas (192), Oeiras (199), Palmela (160), Seixal (165), Setúbal (151), Sintra (199) e Vila Franca de Xira (163).

Não existem concelhos em risco muito elevado

De acordo com a DGS, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se o município da Ribeira Grande (494) e entra novamente o concelho de Odemira (506) que registam uma incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes.

Dos 40 concelhos, seis registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes, designadamente Albufeira (265), Grândola (253), Lisboa (306), Sardoal (374), Sertã (316) e Sesimbra (337).

Os restantes 32 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes. Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 55 concelhos, menos 14 em relação ao boletim anterior. A incidência cumulativa a 14 dias do boletim de hoje refere-se aos dias entre 02 de junho e 15 de junho.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Proibição da circulação

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros anunciou a proibição da circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa aos fins de semana, a partir das 15:00 de hoje, devido à subida dos casos de COVID-19 neste território.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal ultrapassou os 100 casos por 100.000 habitantes e o índice nacional de transmissibilidade (Rt) subiu de 1,12 para 1,14, revelam dados oficiais divulgados hoje.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.061 pessoas dos 862.926 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Veja ainda: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo