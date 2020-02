"Em cada epidemia, busca-se encontrar um ou vários bodes expiatórios", disse o médico imunologista Norbert Gualde, autor de vários livros sobre os vírus. Trata-se de "comportamentos ancestrais que persistem", afirmou. "Designa-se um grupo humano 'culpado', como os judeus, os leprosos, os corcundas, as prostitutas, as pessoas que não vão à missa, os homossexuais...", completou. "É algo recorrente durante as epidemias. Alguns povos, como o judeu, já sofreram muito na história das epidemias", lembrou.

No século XIV, por exemplo, os judeus foram massacrados na Europa por serem considerados culpados pela peste. Para Alain Epelboin, antropólogo e especialista do ébola, "quando aparece uma epidemia, procura-se sempre a causa da desgraça".

Com frequência, "os primeiros bodes expiatórios são os sobreviventes. Primeiro, são acusados de serem perigosos e são postos em quarentena e, se forem os únicos membros de sua família a sobreviver, às vezes, em alguns países, podem ser acusados de bruxaria", explicou. E da busca de culpados às teorias da conspiração é apenas um passo.

"As teorias conspiratórias funcionaram muito bem para o ébola ou para a Sida. Muitas vezes, diz-se que são vírus criados em laboratórios e que foram disseminados de propósito para 'limpar' territórios", comentou Epelboin. Para Gualde, "é impossível evitar estas fantasias".

"Aconteceu o mesmo com a gripe, ou com a varíola. É impossível impedir que as pessoas imaginem coisas desse tipo", comentou.