“E sem alteração da função hepática e renal”, adiantou, referindo que os cerca de 180 cidadãos com quem o mesmo manteve contacto, após regressar da China, “estão devidamente monitorados com a equipa no terreno a fazer o acompanhamento”.

O inspetor geral da Saúde de Angola afastou igualmente especulações sobre alegada morte do cidadão chinês, que circulam nas redes sociais, afirmando que o paciente “está estável e não existem razões para o pânico”.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 20 outros países – Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

Miguel Oliveira reforçou a necessidade de as pessoas lavarem constantemente as mãos com água e sabão, em pelo menos 30 segundos, numa altura que as medidas de biossegurança e de vigilância epidemiológica “continuam a ser reforçadas”.

Hospitais sentinelas foram instalados nos hospitais nacionais e provinciais angolanos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.