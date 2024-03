Para Andreia Rodrigues, o tempo que se ‘perde’ na cozinha, a preparar refeições é, na realidade, tempo ganho. "Porque ganhamos em saúde", justifica. "Se não me alimentar bem e não cuidar da microbiota do meu intestino e do meu corpo, eu vou andar mais indisposta, com menos paciência e mais irritada, e isso reflete-se na relação com os outros e comigo mesma", explica.

Uma das refeições preferidas da Andreia Rodrigues é o pequeno-almoço. "Não me importo nada de acordar cedo, porque isso permite ter mais tempo para tomar o pequeno-almoço em família, o que é fundamental. Procuramos que o início da manhã seja em família", contou Andreia Rodrigues no segundo episódio do podcast Brunch com a Iara, apresentado pela nutricionista Iara Rodrigues. Veja e ouça o podcast

"O meu pequeno-almoço é robusto em termos de ingredientes que acho que são fundamentais para começar bem o dia", acrescentou, admitindo que consome Kéfir com frequência. "Eu noto uma diferença enorme quando ingiro Kéfir. A forma como o Kéfir é digerido é muito mais fácil. Se eu comer um iogurte e se por acaso fizer alguma atividade e houver stress, posso ficar maldisposta, mas com Kéfir isso não acontece", admite.

"O Kéfir tem muito maior concentração de leveduras o que faz com que haja um maior equilíbrio intestinal e digestivo, e depois também afeta o sistema imunitário e o sistema autónomo do intestino, daí falar-se que o intestino é o nosso segundo cérebro", afirmou Iara Rodrigues.

A meditação e o kickboxing são alguns dos escapes de Andreia Rodrigues, que lembrou que depois das duas perdas gestacionais que sofreu, precisou de procurar o seu equilíbrio. "O exercício é a minha meditação ativa hoje em dia", frisou em mais um episódio de Brunch com a Iara. Ouça o primeiro episódio do Brunch com a Iara com a atriz Jessica Athayde.