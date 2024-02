"O bem-estar vem inteiramente de dentro e da forma como nós vivemos", disse Jessica Athayde ao "Brunch com a Iara", um podcast sobre saúde intestinal e hábitos de vida saudáveis, conduzido pela nutricionista Iara Rodrigues. "A verdade é que se eu comer mal, se eu dormir mal e se eu não tiver um cuidado emocional comigo, o meu estado de saúde vai rapidamente para baixo", acrescentou.

Jessica Athayde sofreu de anorexia nervosa, mas o tempo e a maturidade ajudaram-na a desenvolver hábitos de vida saudáveis. "Aos 38 anos posso dizer que já fiz as pazes com a alimentação. As preocupações mudaram. Tenho ansiedade, quem é que não tem? Tenho fases na minha vida em que tenho menos apetite, mas hoje em dia já sei como gerir e o que fazer para que isso não seja um problema para a minha saúde", contou.

A atriz confessa ainda que a alimentação do seu filho, de quatro anos, foi um lado mais difícil do início da maternidade. "O Oliver hoje em dia come fruta, mas não é por vontade dele. Ele só gosta de melancia. Tudo o resto é negociado", afirma Jessica Athayde que frisou que a intolerância à lactose foi outro dos entraves no crescimento da criança.

"Eu uso Kefir. Misturo com água de coco, por exemplo, e faço na liquidificadora", revela.

O equilíbrio é a sua palavra de ordem em vários processos na vida. "Não sou fundamentalista", conta. "Não proíbo o meu filho de comer certas coisas, para que ele não chegue a uma festa de anos e fique sedento de comer essas coisas", diz. "O Oliver tem acesso a tudo, mas com equilíbrio", defende.

Jessica Athayde refere ainda que tem um alimento do qual não abre mão. "Há uma coisa que eu tenho sempre e de que não abdico nunca, que é o chocolate. Eu gosto dos chocolates da bomba de gasolina", brinca, nesta conversa cheia de humor e boa disposição com Iara Rodrigues.

