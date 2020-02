Com mais 56 mortes nas últimas horas, aumentou para 360 o número de mortes provocados pelo novo coronavírus na China. Os números são da Comissão Nacional de Saúde chinesa, a autoridade que está em contacto com a Organização Mundial de Saúde (OMS) na gestão do surto.

Em Wuhan já se começam a enterrar as vítimas do novo coronavírus EPA/YUAN ZHENG CHINA OUT