Neste artigo, a médica imunoalergologista Marta Chambel fala-nos sobre as diferenças entre a alergia alimentar e a intolerância alimentar.

A alergia alimentar existe quando existe uma reação do sistema imunológico (ou sistema de defesas) contra o alimento. O alimento é reconhecido como um fator estranho e agressivo para o organismo, pelo que se defende contra ele. É esta reação de defesa que causa os sintomas da reação alérgica.

A intolerância alimentar existe quando a digestão do alimento está comprometida. Quando existe intolerância a um ou mais alimentos não existe envolvimento do sistema imunológico, ou seja, o organismo não reage contra o alimento.

A alergia alimentar pode causar diferentes reações. As reações podem ser imediatas (até 2 horas após a ingestão) ou tardias (mais de 2 horas depois de ser ingerido). Os sintomas são variados:

Babas / manchas no corpo com comichão

Lábios, língua, olhos inchados

Tosse, falta de ar

Nariz entupido, espirros, lacrimejo

Vómitos, diarreia, cólicas abdominais

As reações alérgicas aos alimentos podem ter uma gravidade variável. Em algumas pessoas o contacto com quantidades imperceptíveis do alimento pode ser o suficiente para causar uma reação grave e potencialmente fatal. É muito importante que sejam respeitados todos os cuidados para evitar o contacto com o alimento ao qual existe alergia.

Os sintomas de intolerância alimentar diferem dos sintomas de alergia alimentar.

São exemplos de sintomas de intolerância alimentar:

Alterações do trânsito intestinal (obstipação, diarreia)

Dor de barriga, barriga inchada

Acumulação de gases

Enfartamento

Azia

Dores de cabeça

Irritabilidade ou nervosismo

Quando existem sintomas gastrointestinais sugestivos de intolerância alimentar é muito importante que seja excluída a presença de uma doença do trato gastrointestinal (estômago ou intestinos).

Uma das grandes diferenças entre alergia alimentar e intolerância alimentar é a potencial gravidade da reação. Conforme já mencionado, para uma pessoa com alergia alimentar o contacto com vestígios ou quantidades imperceptíveis do alimento pode ser suficiente para desencadear uma reação potencialmente fatal. Quando se trata de intolerância alimentar, o contacto ou ingestão do alimento pode causar sintomas bastante incomodativos e intensos mas que nunca serão graves e potencialmente fatais.

No entanto, em ambas as situações deve ser respeitada a evicção do alimento em causa quer para evitar reações alérgicas graves quer para evitar sintomas incomodativos e com interferência na qualidade de vida.

