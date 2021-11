Neste artigo, a médica imunoalergologista Marta Chambel explica que o ovo é um dos principais alergénios alimentares nas crianças por ser um dos alimentos que mais causa alergia nesta faixa etária.

Quais os sintomas?

As reações alérgicas ao ovo podem ser imediatas (até 2 horas após a ingestão) ou tardias (mais de 2 horas depois de ser ingerido). Os sintomas são variados:

Babas / manchas no corpo com comichão

Lábios, língua, olhos inchados

Tosse, falta de ar

Vómitos, diarreia, cólicas abdominais

Quando existe alergia ao ovo os sintomas são reprodutíveis, ou seja, os sintomas surgem sempre que há ingestão de ovo ou de alimentos que contenham ovo na sua composição.

A alergia pode ser à gema e clara de ovo ou apenas a um dos componentes do ovo. É mais frequente existir alergia à clara do que à gema do ovo.

Confeção do ovo pode influenciar a alergia

Também a forma de confeção do ovo pode influenciar a alergia a este alimento: existe alergia ao ovo apresentado de qualquer forma (cozido, mal cozinhado ou cru) e existe alergia apenas a ovo cru. Isto acontece porque quando é cozinhado, as proteínas do ovo são alteradas, o sistema imunológico não as reconhece e por isso não reage. As pessoas que têm alergia apenas a ovo cru podem e devem continuar a comer ovo cozido.

No entanto, em caso de suspeita de alergia a ovo, não deve voltar a ingerir sob qualquer forma até que seja aconselhado por médico alergologista.

A alergia ao ovo pode desaparecer?

A maior parte das crianças com alergia ao ovo deixa de sê-lo até aos 3 anos de idade.

Nunca devem ser feitas experiências em casa, ou seja, uma criança com alergia a ovo (suspeita ou confirmada) não deve comer em casa para ver se ainda existe alergia.

A ingestão deve ser sempre em meio hospitalar, vigiado por equipa médica e de enfermagem.

Um artigo da médica imunoalergologista Marta Chambel.