As vítimas mortais subiram nas últimas 24 horas para 5.750, mais 110 do que na véspera. Estima-se que o número de pessoas curadas seja de 114.500, um crescimento de 2.500 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o maior estado alemão e o mais afetado com a covid-19, regista 41.070 casos e 1.621 óbitos, seguindo-se a Renânia do Norte-Vestefália com 31.879 casos diagnosticados e 1.131 vítimas mortais.

Num comunicado divulgado hoje, o Instituto Ifo (Instituto de pesquisa económica da Universidade de Munique), revela que o sentimento entre os exportadores alemães está “em queda livre”.

Em abril, as expectativas de exportação da Ifo caíram de menos de 19.0 pontos para menos 50.0 pontos. “Este é o valor mais baixo medido até hoje e a gravidade do declínio é também sem precedentes”, pode ler-se no comunicado do instituto.

“A pandemia de covid-19 está a deixar cicatrizes profundas nos mercados de exportações”, adianta o Instituto Ifo de Munique, acrescentando que a indústria automóvel, engenharias mecânica e elétrica são das mais afetadas.