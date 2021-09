No seu boletim diário, a entidade adianta que, “de todos os novos casos, há um que resulta de análise positiva a um passageiro, não residente, na chegada à ilha” e “os restantes são em contexto de transmissão comunitária”.

No Faial #há um novo caso em Pedro Miguel, na Horta, por aferir”, lê-se no comunicado, segundo o qual foram realizadas, nas últimas 24 horas, 331 análises em laboratórios de referência da Região e uma em laboratório não convencionado.

Quanto a internamentos, continuam seis pessoas hospitalizadas nos Açores com covid-19.

Há quatro doentes no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, um em cuidados intensivos.

No Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, está um doente internado em cuidados intensivos, e um no Hospital da Horta, no Faial, também em cuidados intensivos.

“Nas últimas 24 horas foi extinta uma cadeia de transmissão local na Terceira, estando agora ativas no arquipélago oito cadeias, sendo cinco na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico”, refere a Autoridade de Saúde.

O arquipélago regista presentemente 122 casos positivos ativos, sendo 94 em São Miguel, 14 no Faial, 10 na Terceira e quatro no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.959 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.619 pessoas. Faleceram 42, saíram do arquipélago 95 e 81 apresentaram prova de cura anterior.

Até 20 de setembro, foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com vacinação completa (78,8%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.