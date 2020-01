"Com a construção deste matadouro, abre-se um novo ciclo em termos do setor da carne na nossa região. A abertura deste novo ciclo alicerça-se e fundamenta-se naquilo que tem sido o percurso que foi feito ao longo dos últimos anos", declarou.

Uma visita ao porto do Topo e ao novo edifício do Museu Francisco de Lacerda são outros destaques de hoje da visita estatutária, dia em que o executivo regional recebe a população de São Jorge e se reúne, noite dentro, em Conselho de Governo, encontro cujas conclusões deverão ser conhecidas no terceiro e último dia de visita à ilha.

O programa inclui ainda as visitas dos membros do Governo Regional a diversos investimentos em curso na ilha, além de reuniões com várias entidades de São Jorge.

Além disso, na noite de quarta-feira decorreu a reunião com o Conselho de Ilha de São Jorge, encontro marcado pela ausência da maioria dos conselheiros, que teceram críticas ao executivo regional por alegadamente não obter respostas às dúvidas levantadas em anos recentes.

"Uma coisa é uma resposta que não satisfaça, outra é dizer que o Governo não respondeu", disse Vasco Cordeiro a propósito dessa ideia, depois de abordar o memorando de 2018 - que foi replicado em 2019 - e responder a cada um dos pontos então abordados.

Vasco Cordeiro lembrou que as reuniões com os conselho de ilha nas visitas estatutárias surgem de "convites" do Governo Regional: "Não vimos a São Jorge por causa do conselho de ilha, mas por causa dos jorgenses", declarou ainda, depois de conhecido que os conselheiros queriam reunir somente com o chefe do executivo e não com a totalidade dos secretários regionais.

A presidente do Conselho de Ilha de São Jorge, Isabel Teixeira, declarou-se depois "devidamente esclarecida" sobre os vários pontos debatidos - com saúde e transportes em destaque - e agradeceu a "explicação longa e demorada" do chefe do executivo açoriano.