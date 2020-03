Lidamos mal com os vírus, não só pelas suas nefastas consequências, mas por lhes reconhecermos semelhanças. Criamos-lhes repulsa e insultamo-los, como se já nos tivéssemos conhecido anteriormente. Os vírus, os chupistas e nós, vivemos todos do mesmo: de interacções, daquele contacto próximo. Crescemos e alimentamo-nos com isso, quase que de uma forma egoísta. Acabamos é por ser mais parvos do que os vírus. Esses parasitas, ao menos, têm a inteligência de se resguardar no corpo de alguém e só saem por erro do hospedeiro. Já nós, ao invés de resguardarmos o nosso, optamos por expô-lo de forma negligente, em magote, na praia de Carcavelos.