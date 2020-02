João Moura mostrou-se relaxado e com a sensação de dever cumprido, tendo dito: “já prestei as minhas declarações e estou em casa tranquilo e com a consciência tranquila. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não tratei mal os meus cães, alguns estavam mais magros, mas não os tratei mal”. É como se houvesse uma impassividade face a um mundo que não o preocupa. Já o imagino a reagir à fome em África, argumentando que “algumas crianças podem estar mais magras, mas ninguém as tratou mal”.

A preocupação do senhor deve ser só pagar para comer um bom frango do campo e apresentarem-lhe um frango da guia. Ninguém o trata mal, mas o frango vem mais magro.

Segundo a lei, sujeita-se a uma pena de prisão até um ano ou multa de 120 dias. O problema é que, infelizmente, um dos animais acabou por falecer por extrema subnutrição e desidratação, o que pode piorar as coisas. Em caso de morte dos animais ou de “privação de importante órgão ou membro ou afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção”, a pena de prisão pode chegar aos dois anos e a multa pode ir até 240 dias.

Podíamos deixar o João Moura na prisão. Um ano ou dois. Sem comer, nem beber. E também íamos para casa, tranquilos e de consciência tranquila. No fundo não matámos ninguém, não roubámos ninguém, não tratámos mal João Moura. Podia ficar mais magro, é certo, mas não o tratávamos mal.

Aqui, a certeza é só uma: João Moura não é um animal. Não há galgo nenhum que lhe mereça a comparação.