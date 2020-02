Há quem aparente desafiar as leis da física quando, de forma prática, nada faça de sobrenatural resignando-se à normalidade que habita o mundo. Esse sempre foi o cerne do ilusionismo, com o objectivo bem vincado de entreter o público, iludindo-o de que algo de transcendente aconteceu. Durante alguns minutos, somos coniventes com a farsa e tornamo-nos parte activa do engano. Escolhemos uma carta, vemos o naipe, rubricamos outra e vemo-nos inseridos naquilo que seremos enganados no fim. É um desafio aos sentidos do qual saímos sempre a perder.

Portugal tem um dos melhores ilusionistas do mundo e o Estado não se cansa de mostrar que é aficionado da manigância, mesmo não sendo um especialista na arte performativa. No fundo, a postura da nação acaba por ser quase um paralelismo à vida sexual do meu avô: lá por ter deixado de tourear, não quer dizer que não se mantenha um apaixonado pela arte.

Se julgavam que a ilusão já estava a ser difícil de compreender, a Ministra da Cultura ainda sublinhou que existe a informação de obras por localizar desde os anos 90

O país está a dar os primeiros passos na magia e ninguém tem feito muito caso disso. A Ministra da Cultura concluiu, esta semana, que existem 94 obras de arte do Estado português desaparecidas. Sem querer, o Estado entrou no ilusionismo e já está a brincar na piscina dos grandes, com um truque de fazer corar o David Copperfield. Quanto maior e mais complicado o número, maior será o espanto e a ilusão do público e o Estado empenhou-se em levar à letra esta premissa.

Eu vou repetir, para os mais distraídos: desapareceram 94 obras de arte do Estado português. Só estou a reforçar a ideia, tal e qual faria um bom Luís de Matos, “tem a certeza que é mesmo esta carta que quer?”.

Ao que parece, o relatório da Direcção-Geral do Património Cultural vai ser remetido à Procuradoria-Geral da República para se “desenvolverem as diligências”. No fundo, isto é aquela expressão equivalente a um “quando eu estalar os dedos, a sua carta vai aparecer aqui em cima do baralho”. Ou achavam que era só um palavreado caro de quem tenta ganhar tempo e não faz ideia nenhuma do que aconteceu, muito menos de como resolver o berbicacho?