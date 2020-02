Depois daquela gritaria a perguntar incessantemente quem raio é que queria casar com ela, aparece um gato. Um gatão, leia-se. Daqueles modelos que conseguem lavar a roupa nos abdominais. Claro que a Carochinha queria muito, mas teve de pedir escusa, porque iam acordar os meninos à noite com a gritaria “à la Pornhub”.

Ainda a Carochinha não tinha arranjado solução para tamanha rameirice, quando lhe aparece um rato. Daqueles todos gatunos - até se consta que era banqueiro. Pediu-lhe para ele falar mas, numa de evitar escutas e com receio do segredo de justiça, pouco ou nada disse. A Carochinha ficou maravilhada e quis logo casar com ele, porque tinha a certeza que não lhe acordava as crias.

Ao que parece, casaram-se mesmo. O banqueiro foi envelhecendo e começaram a chamar-lhe João Ratão, pelo crescimento exponencial da sua ratice. Era muito bom larápio e péssimo nas lides domésticas, porque estas em nada conseguiam exponenciar a sua arte de burla. Excepto quando, certo dia, ficou de tomar conta da panela que estava ao lume enquanto a Carochinha foi à missa. Armou-se em lambão e quis comer a sopa enquanto estava ao lume. Tropeçou e caiu com a zona púbica dentro da sopa, morrendo com essa região toda cozida.

Quando a Carochinha chegou a casa, ficou em choque e não conseguiu chorar. É que consta-se que desatou aos gritos, numa daquelas birras infantis, porque sempre disse que não gostava de sopa de tomate.