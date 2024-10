A água desempenha várias funções essenciais no corpo humano. Em primeiro lugar, a água funciona como solvente, uma vez que é o meio onde ocorrem todas os processos celulares. É um substrato das reações metabólicas e a componente estrutural que dá forma às células. Fundamental para os processos de digestão, absorção e excreção, onde atua como meio de transporte dos nutrientes para as células e de substâncias tóxicas resultantes do metabolismo para os rins, através dos quais são excretadas, a água também influencia, diretamente, a regulação da temperatura corporal, tendo em conta que a evaporação da água transpirada permite o arrefecimento do corpo, evitando a hipertermia.

Um mecanismo complexo que assegura a regulação do total de água no organismo bem como a sua distribuição ao nível intracelular e extracelular.

Chama-se balanço hídrico ao equilíbrio entre a ingestão e as perdas de água diárias. No adulto, estas variam entre 1,5 e 3,5l dia e ocorrem, sobretudo, através da água eliminada através do suor, da pele, respiração, urina e fezes. Uma vez que a capacidade de produção de água pelo ser humano é muito limitada, representa apenas cerca de 10% das necessidades diárias, a ingestão de água deve ser assegurada através dos alimentos e bebidas, nomeadamente a água.

Toda a água que é consumida através dos alimentos e das bebidas é digerida e absorvida ao nível do aparelho digestivo, sendo depois distribuída pelo corpo humano de forma a assegurar as necessidades vitais.

A digestão começa na boca e termina no intestino grosso. Durante todo esse processo, são necessários, em média, dez litros de água. Sendo que, cerca de 3l são provenientes da alimentação e o restante é obtido através da secreção das glândulas salivares, do estômago, do pâncreas, do fígado e do duodeno. No entanto, o organismo não perde toda essa quantidade de água, sendo a maior parte reabsorvida ao longo das várias etapas do processo digestivo. A maior parcela é absorvida ao nível do intestino delgado e a restante será absorvida no intestino grosso. Apenas uma pequena parte, entre 150 a 200ml é eliminada através das fezes, pois essa quantidade permanece nas fezes e é essencial para melhorar a sua hidratação, consistência e eliminação.

Quando as quantidades de água consumidas, diariamente, não são suficientes para satisfazer as necessidades, o organismo tem que se reajustar e esse fator influencia negativamente o funcionamento do intestino. Para além disso, quando a quantidade de água é insuficiente no intestino e no colon, o bolo alimentar não consegue deslizar de forma adequada, causando obstipação.

Repor, diariamente, as quantidades de água perdidas é muito importante para um organismo saudável. Em condições normais, recomenda-se a ingestão de 35ml/Kg peso em adultos, 50 a 60ml/kg peso para crianças e 150ml/kg em bebés. No entanto, é importante estar atento pois as necessidades de água são influenciadas por fatores como os níveis de atividade física e o clima, entre outros, podendo ser necessário ajustar as quantidades.

Uma coisa é certa, beba água pela sua saúde!