É entre os animais e as árvores de fruto que a família de Mónica Ferreira, de 41 anos, tem passado os últimos dias, numa pequena aldeia do concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Assim que o surto de Covid-19 começou a ganhar proporções mais preocupantes, Mónica Ferreira suspendeu a sua atividade e deixou a sua casa de Cascais, no distrito de Lisboa, para se mudar com o marido e os dois filhos, de 4 e 9 anos, para o interior.

“Achámos que, se era para ficar fechados em casa, aqui temos mais liberdade. Temos uma horta, temos pinheiros, eucaliptos, um poço. Há sempre atividades para todos”, conta à agência Lusa.

Mónica Ferreira refere que, desde que está em isolamento, só foi uma vez às compras, à vila da Sertã, e que ficou surpreendida com o “à vontade” com que a população está a encarar o surto.

“Eu fui de máscara e luvas, mas fez-me confusão como eles estão a lidar com o problema. Acham mesmo que isto é uma coisa das grandes cidades e que não chega lá. Continuam a cumprimentar-se e a fazer a sua vida normal como se nada fosse”, observa.

Também para o interior do país, mais concretamente para o concelho de Abrantes, no distrito de Santarém, rumou Joana Brandão, o marido e os dois filhos, uma vez que na família há duas pessoas que sofrem de problemas respiratórios.

“Tivemos autorização para trabalhar em casa e viemos para aqui. Estamos mais descansados e as crianças podem brincar na rua, pois isto é uma aldeia com pouca gente”, justifica.

Henriqueta Mota, de 75 anos, também procurou com o marido, de 80 anos, “fugir” do vírus e refugiou-se numa pequena quinta situada no concelho de Azambuja.

Em declarações à Lusa, esta antiga enfermeira conta que o plano inicial era sair de Lisboa com toda a família, mas que tal acabou por não acontecer.

“Tenho uma família grande (15 pessoas) e sete netinhos. Andei a comprar comida a pensar que vínhamos todos para aqui, mas eles acabaram por ficar em Lisboa. O que mais me custa é estar longe deles”, conta.