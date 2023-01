O opositor do Kremlin Alexei Navalny já foi preso pelo menos 10 vezes numa cela de punição desde que foi transferido para a prisão de alta segurança IK-6, um centro de detenção de regime restrito a leste de Moscovo, no verão.

A 31 de dezembro, foi castigado por ter lavado o rosto meia hora antes do suposto.

O seu advogado de defesa garante que Alexei Navalny não recebe medicamentos e que divide a cela sob fracas condições de higiene com outro preso que está doente. Um grupo de 170 médicos dirigiu-se ao presidente russo, Vladimir Putin, com o risco que isso acarreta, através de uma carta aberta.

"Não podemos e não temos o direito de olhar calmamente para as práticas deliberadamente perigosas para a saúde que estão a ser cometidas sobre o político Alexei Navalny, que estão a ocorrer na colónia número 6 do Serviço Penitencial Federal na região de Vladimir", pode ler-se na carta.

"De uma perspetiva médica, é óbvio que Navalny não está a receber assistência médica suficiente e mantê-lo no ShIZO [cela do castigo] está a piorar em absoluto o seu estado de saúde", defendem.

Os médicos terminam a carta com o pedido de que se proceda "ao fim dos abusos".

O opositor russo, vencedor do prémio Sakharov do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento em 2021, está com "febre, arrepios e tosse", segundo o advogado.