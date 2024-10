Jared Leto foi acusado de apoiar Vladimir Putin depois de dizer que se queria "divertir" na Rússia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano afirmou que as palavras de Leto foram um "insulto" a todos os ucranianos que têm "sacrificado" as suas vidas para "defender" o país, após a invasão do Kremlin.

Recorde-se que na semana passada, durante um concerto em Belgrado, Sérvia, o vocalista dos 30 Seconds to Mars disse: "A energia russa está em alta esta noite. Quantos russos temos aqui?".

Mais tarde, o artista acrescentou: "Sentimos a vossa falta. Um dia, quando todos os problemas tiverem acabado, vamos visitar-vos à vossa terra natal", disse ainda.

"Vamos voltar à Sérvia, vamos voltar a São Petersburgo, a Moscovo, e vamos a Kyiv, onde faremos uma festa com toda a gente", completou.

Note-se que Leto já tinha demonstrado o seu apoio à Ucrânia.

