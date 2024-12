Jared Leto ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário, em 2014, mas, desde 2018, que não sabia do seu paradeiro.

Esta semana, o ator deu conta que recuperou a estatueta.

"Encontrei o meu Óscar", escreveu na sua conta de Instagram, na legenda de uma publicação com algumas fotografias em que surge a segurar o prémio.

Como indica o Daily Mail, foi em 2021, que revelou que não via a estatueta há três anos.

"Descobri que está desaparecido há uns três anos, e eu não sabia. Acho que ninguém me quis dizer. Troquei de casa em Los Angeles e, quando me mudei, ele desapareceu de forma mágica", disse no programa 'The Late Late Show With James Corden'.

"Espero que esteja em boas mãos, onde quer que esteja." Agora, que o Óscar foi encontrado, o ator ainda não revelou pormenores.

