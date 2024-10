O caso Nuno da Silva continua a dar que falar. O mesmo foi alvo de análise por parte da advogada Suzana Garcia no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 15.

A comentadora criminal não escondeu a sua indignação perante as atitudes do ex-concorrente do 'Love On Top', acusando-o de "egoísmo".

"Tenho dois filhos com 13 meses e há um olhar de confiança da criança mesmo quando estamos a dar-lhe um comprimido, eles não gostam mas ao fim de duas, três, já aceitam aquilo", começa por refletir.

"Como é que esta criança se sentiu e como é que possível imaginar que esta pessoa possa voltar a ser pai desta criança?", questiona, depois de enumerar aquilo que, alegadamente, Nuno fez a Noah, filho de cinco anos.

Entretanto, Suzana lembra a publicação que Nuno fez nas redes sociais horas antes do crime passar a ser do conhecimento público, na qual alega ter tentado tirar a própria vida com sete anos, ter sido colocado de lado quando a irmã mais nova nasceu, ter sido abusado pelos avós e de não ter gostado que a mãe arranjasse namorados após se divorciar.

"Quando li aquela estapafúrdia de publicação fiquei perplexa e pensei: 'andou a ver televisão a mais'", atirou. "Só noto aqui uma tentativa de manipulação e uma pessoa egoísta", disse ainda.

"Olho para isto tudo e fez-me lembrar o célebre caso Menendez, pareceu-me um copy paste barato", completa, lembrando o caso que foi relembrado através de produções da Netflix.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

