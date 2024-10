O caso de Nuno da Silva, antigo concorrente do 'Love on Top', que tentou matar o filho de cinco anos, esteve em debate numa recente edição do programa 'Linha Aberta'. Procurando novos detalhes sobre o crime, Hernâni Carvalho - apresentador - entrou em contacto com Érica Silva.

"Do que conhece do Nuno, era suposto vê-lo envolvido num ato desta natureza?", questionou o apresentador.

"Não, daquilo que privei em reality shows e mesmo fora, com o Nuno, podíamos perceber que ele era uma pessoa bastante calada, bastante estranho, poderíamos assim dizer, com um olhar por vezes muito vazio para o nada, mas nunca detetaríamos assim um problema deste foro", reagiu Érica, que esteve em direto no formato através de chamada telefónica.

Hernâni Carvalho quis então saber o que na opinião da madeirense poderia ter acontecido. "Sem querer julgar, sem querer fazer juízos de valor, não sei, mas poderia ser, se calhar, o uso de drogas ou um problema que o atormentava realmente e ele por ser uma pessoa demasiado calada aguentou isto até agora. Mas também não faz muito sentido só agora o ter tornado público e ter tentado tirar a vida ao filho. É o que menos se entende, portanto, acho que seria provavelmente o uso de drogas", respondeu a ex-concorrente de reality shows.

Perante a afirmação acima referida, surgiu a pergunta: "Queria perguntar à Érica se tinha conhecimento de que ele era consumidor de alguma substância?".

"Não, até à data que convivi com ele, mesmo no programa e pós-programa, convivi um bocadinho com o Nuno, não muito tempo, não tinha conhecimento de rigorosamente nada, nem de uso de drogas, nem que ele tivesse algum tipo de doença mental", assegurou.

Por fim, o apresentador de 'Linha Aberta' procurou perceber se Nuno da Silva tinha um perfil violento.

"É assim, durante o reality show, obviamente, os ânimos são outros e várias situações deliberavam a isso. Tive uma forte discussão com o Nuno, que a conversa nem era com o Nuno. E ele, pronto, meteu-se… O Nuno era uma pessoa do género, quando tinha que estar calado, não se calava. Quando era para não se calar, ele calava-se. Era sempre o contrário daquilo que nós esperávamos. Do nada, nós víamos o Nuno ali na situação, de alguma maneira. Ou muitas vezes, apercebíamo-nos do Nuno muito calado, muito olhar vazio para o nada", voltou a reforçar.

Érica explicou ainda que nem ela nem nenhum outro ex-concorrente de reality shows que conheça tinha conhecimento da história de vida de Nuno, que no mesmo dia em que foi detido por ter tentado matar o filho de cinco anos, partilhou uma longa publicação nas redes sociais onde, entre muitas outras cisas, diz ter sido abusado pelos avós.

"O que se ouve desde ontem é que ele só pode ter visto aquela série que agora está na moda dos irmãos Menendez, que isto é uma coisa muito parecida com essa série", terminou, juntando assim à opinião de Suzana Garcia.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

