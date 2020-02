Os músculos estão em constante movimento, relaxam e contraem, mesmo quando estamos a dormir. A sua flexibilidade depende do trabalho a que submete os seus, assim como a sua esperança de vida. Para os mimar, nada melhor que uns bons alongamentos. Os alongamentos são tensões prolongadas dos músculos no sentido contrário da sua contração. O seu principal objetivo é, além de manter a flexibilidade muscular, reduzir a tensão gerada com o movimento.

Também alongam as fibras musculares, prevenindo possíveis lesões. Todos podem beneficiar da sua prática, sobretudo os mais idosos, que deveriam realizá-los regularmente, uma vez que, com a idade, o corpo tende a perder elasticidade. Para além disso, com o passar do tempo, os movimentos tornam-se mais difíceis de executar. Pratique-os assim que se levantar da cama para desentorpecer o pescoço e as costas. Essa não é, contudo, a única razão para os executar.

Deve também fazer alongamentos para evitar possíveis sobrecargas musculares causadas por más posturas durante a noite ou para aquecer os músculos pelo facto de ainda estarem frios, como muitas vezes sucede. Este tipo de exercícios também é muito recomendado para as pessoas que passam demasiado tempo sentadas à frente do computador ou que desempenham no quotidiano atividades que as obrigam a manter a mesma posição durante muito tempo.

De que forma é que devem ser realizados?