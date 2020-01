Os exercícios recomendados para quem tem um corpo tipo pera

Acumula a gordura em redor da ancas, glúteos e coxas. É mais difícil perder peso, mas está menos propensa a sofrer do coração. A dieta não é suficiente para reduzir o volume nessas zonas, mas pode ser a chave para evitar a acumulação adiposa. Coma cinco vezes por dia e beba muita água.

Não passe muitas horas em jejum e não se esqueça do pequeno-almoço, que é o momento do dia em que pode cometer alguns pecados. Em termos de exercício, se tem pouco tempo pode usar uma bicicleta estática, com a qual se deve exercitar pelo menos 35 minutos por dia. É importante que o exercício seja suave e contínuo, sem fadiga. O treino com pesos pode ajudar a refirmar as zonas com celulite.

Os exercícios que se adaptam a qualquer tipo de corpo

Tanto para os homens como para as mulheres, é conveniente praticar desporto cardiovascular de intensidade moderada. No ginásio pode ser bicicleta estática, aeróbica. No exterior, podem ser corridas e bicicleta. Praticar três dias por semana com aparelhos é o ideal, quanto ao treino cardiovascular, este deve ser feito quatro vezes por semana.

No caso do homem, devido à sua constituição, a gordura tende a acumular-se na barriga. São adequados todos os exercícios que mantenham as pulsações constantes, como os da musculação, especialmente os que trabalham os abdominais e a zona lombar. Em termos de desportos, os especialistas sugerem a natação e o step. A aeróbica, o ioga e o pilates também são completos e favorecem a flexibilidade.

No caso da mulher, também há opções que se revelam melhores. Para ela, são mais úteis os exercícios de cintura e glúteos que trabalham os abdutores. Em termos de desportos, a natação, o step, a aeróbica, a ioga e o pilates são, como sublinham os especialistas, completos e favorecem a flexibilidade.

O circuito típico que pode fazer para começar

Comece com os exercícios de tonificação e de aquecimento. De seguida, passe para os aparelhos e, depois, comece a fazer o trabalho cardiovascular. A duração mínima deve ser uma hora. Com menos, apenas conseguirá o reduzir a gordura. O organismo necessita de 45 minutos para queimar a glicose e começar a retirar os depósitos de gordura.