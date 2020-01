- Apoie a cabeça no chão, fixe o olhar no tecto. Palmas das mãos viradas para baixo e pontas dos pés a apontar para a frente.

- Depois, suba a perna esquerda até tocar no peito com o joelho. Ajude com a mão para fazer mais pressão. Baixe e alterne com a perna direita. Faça 20 repetições.

Exercício 3

- Posicione-se com os pés juntos, permanecendo de pé. Dê, de seguida, um passo para a frente ou para trás até ao momento em que o pé posterior fique apenas apoiado pelo calcanhar.

- Baixe o joelho de trás como fosse tocar no chão, mas sem nunca lhe tocar, até que ambas as pernas e coxas perfaçam um ângulo de 90 graus. Ao mesmo tempo, realize uma extensão do braço, elevando-o com o punho cerrado e depois alterne. O braço que realiza o movimento deve ser o oposto da perna que está à frente.