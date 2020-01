Caminhe durante todo o ano. 12 objetivos para os próximos 12 meses

Janeiro, fevereiro, março... Tem 12 grandes capítulos por escrever nesse enorme livro de páginas em branco que é sempre o início de um novo ano. E por que não intitulá-lo "2020, o ano em que caminhei e me senti bem" quando dezembro terminar? Sugerimos-lhe que, desde já, se concentre em cumprir este objetivo que não o vai impedir de concretizar outros, também eles, saudáveis, como deixar de fumar, perder peso, fazer mais exercício e/ou comer melhor.

A ideia é cuidar mais e melhor da saúde. Para além disso, vai melhorar o seu ânimo, a sua motivação e até a sua boa forma física para enfrentar estes objetivos eficazmente. As 12 sugestões para caminhar mais, melhor e com prazer foram especialmente criadas como um processo de 12 meses, no qual deve incorporar uma série de hábitos que vai absorver e passar a aplicar, depois, de forma habitual. É como aprender a conduzir, se for a pensar bem nisso!

No princípio, está dependente dos pedais mas, ao fim de algum tempo, já os controla naturalmente e sem pensar neles. O resultado? Vai tirar maior proveito das suas caminhadas, com menor esforço e menos complicações, com mais diversão e prazer, aperfeiçoar a sua técnica, evitar lesões e contratempos, progredir cada vez mais... Isto enquanto admira a natureza que o rodeia. A evolução, essa, também será uma constante ao longo do ano.

A cada mês que passa, concentre-se de forma atenta e consciente em aplicar o objetivo estipulado, ao longo desses 30 ou 31 dias, o tempo mínimo necessário para que uma nova atividade se transforme num hábito e passe a fazer parte da sua rotina. Tenha atenção ao que sente e de que forma a beneficia. Depois passe ao objetivo seguinte e assim sucessivamente. No final de 2020, as suas caminhadas e a sua forma física terão melhorado decisivamente.

Desubra, de seguida, o plano mensal que deve seguir em cada um dos meses:

- Janeiro

Pôr tudo por escrito é o primeiro objetivo. Faça das caminhadas um item na sua agenda ou escreva uma nota em cada dia do seu calendário de parede ou do escritório. Digite, por exemplo, no telemóvel "Caminhar às 18h30". Também pode anotar o seu objetivo diário num papel e pendurá-lo com um íman no frigorífico ou num local visível de sua casa.

Quando sair para andar, aponte-o também. Se escolher o local e o momento das suas caminhadas espontaneamente, registe-as por escrito depois de as ter feito. Desta forma, terá um lembrete permanente do seu compromisso de se exercitar e de se manter em forma, respeitará melhor o programa e ficará mais motivado ao ver que o cumpre.

- Fevereiro

Este mês, o objetivo é ficar em forma. Qual é o nível mínimo a que se deve propor caminhar? Qual deve ser o seu objetivo? Para o descobrir, procure um percurso de 1.000 metros, aqueça durante cinco minutos enquanto alonga os gémeos e a parte posterior das coxas e percorra essa distância o mais rápido que conseguir.

Para estar em grande forma, deve ser capaz de percorrer esse quilómetro em nove minutos (dos 30 aos 39 anos), em menos de dez minutos (dos 40 aos 49 anos), em dez minutos (dos 50 aos 69 anos) e em 12 minutos, se tiver mais de 70 anos. Se ultrapassar o seu tempo ideal em dois a quatro minutos, não está na sua melhor forma e deve tentar reduzir esse tempo. Se fizer este teste todos os meses poderá avaliar os seus progressos.

- Março

Ajustar o tempo disponível passa a ser o objetivo. Calcule o tempo que emprega nas suas obrigações e necessidades, desde dormir a deslocar-se para diferentes locais, até tomar duche, levar as crianças à escola ou ir ao banco. Subtraia-o às 168 horas semanais de que dispõe. Verifique de que forma pode gerir melhor o seu tempo, aproveitando as horas mortas ou roubando-o a outras tarefas, para dispor de meia hora livre para caminhar diariamente.

Pode começar com umas humildes três caminhadas de 20 minutos até chegar à caminhada diária de uma hora, que é o ideal. Se decidir que caminhar é uma prioridade, vai planeá-la e ser realista com o tempo que lhe dedica, reajustando-o periodicamente de acordo com as exigências da sua vida. Assim, terá mais probabilidades de cumprir os seus objetivos.