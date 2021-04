Andar de bicicleta fortalece o corpo e a alma. Este é uma das principais conclusões de um estudo científico elaborado por uma equipa de investigadores da Universidade Alemã do Desporto. "As pessoas que andam de bicicleta regularmente poupam muitas visitas ao médico. Muitas pessoas com problemas como dores de costas, excesso de peso ou doenças cardiovasculares, podiam desfrutar de muitos anos de boa saúde se usassem a bicicleta mais vezes", garante a investigação.

Prepare-se para pedalar

Antes de qualquer exercício físico, convém lembrar-se que não se pode começar de repente. Para pedalar, existem várias recomendações. É necessário fazer alongamentos prévios, trabalhando sobretudo os músculos das pernas, os glúteos, a zona lombar e o pescoço durante alguns minutos, como se estivesse a espreguiçar-se.

A cada dia que passa deve aumentar a duração dos alongamentos, tanto para a bicicleta estática como para a bicicleta normal. Se preferir pedalar ao ar livre, não se esqueça que o creme protetor, para proteger a pele do sol e do vento, o capacete e o colete refletor são imprescindíveis.

Mente mais sã

As pessoas que andam de bicicleta regularmente são mais resistentes a patologias do foro emocional, como as depressões. Pedalar é um dos melhores antidepressivos para este estado emocional. Estes são os principais benefícios deste desporto:

- Coração mais forte



Pedalar reduz o mau colesterol e o risco de enfarte em cerca de 50%.

- Melhora as suas costas



O ciclismo estimula os pequenos músculos das vértebras dorsais, fazendo com que se extendam e comprimam constantemente.

- Um regalo para os joelhos



Com a bicicleta os seus joelhos ficam protegidos, já que mais de 70% do corpo gravita sobre o selim. Para além disso, as coxas e os glúteos endurecem.

- Afasta as infeções

O exercício físico estimula o sistema imunitário e aumenta o número de glóbulos brancos, ajudando o organismo a defender-se de vírus e bactérias.

- Poupa tempo e dinheiro

Já pensou em utilizar a bicicleta para as suas deslocações urbanas à semelhança do que já acontece em muitas cidades europeias? Para além de ser um exercício saudável, permite uma poupança significativa, já que é o meio de transporte mais económico, sobretudo em comparação com o automóvel.

Entre as suas vantagens, amplamente reconhecidas e elogiadas noutros países, destacam-se:

- O custo de uma boa bicicleta é 30 vezes inferior ao de um carro médio

- A bicicleta minimiza a parte do orçamento familiar dedicado ao carro

- A utilização deste meio de transporte permite fugir aos engarrafamentos e reduz o tempo das deslocações

- Promove um bom estado de saúde e, por conseguinte, diminui a necessidade de recorrer a medicamentos

Plano para andar (mais) de bicicleta

O ideal seria arranjar, pelo menos, três horas por semana para andar de bicicleta. De acordo com os especialistas, os benefícios deste desporto começam a ser visíveis depois dos primeiros 20 minutos a pedalar. Quanto mais tempo dedicar à bicicleta, mais vantagens acumula.

Os resultados que consegue se pedalar:

10 minutos – Melhoria articular

20 minutos – Reforço do sistema imunitário

30 minutos ­– Melhorias a nível cardiovascular

40 minutos – Aumento da capacidade respiratória

50 minutos – Aceleração do metabolismo

60 minutos – Controlo de peso e ação antistresse