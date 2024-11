Sabia que a inteligência artificial já chegou a objetos como óculos e escovas de dentes? Conheça estes exemplos

A nova geração de lentes progressivas é mais personalizada do que nunca

Em 1959, quando Bernard Maitenaz criou a primeira lente progressiva, conhecida como Varilux, estava longe de imaginar que, 65 anos depois, com o envelhecimento da população e o aumento da pressão visual devido ao uso intensivo de dispositivos digitais, a procura por soluções que proporcionem uma visão nítida e confortável em todas as distâncias se tornaria tão essencial.

Em resposta a essa necessidade crescente, a EssilorLuxottica lançou em 2023 as lentes Varilux XR Series, que a marca considera a sua linha mais avançada de lentes progressivas, concebida para dar resposta a um problema comum a partir dos 40 anos: a presbiopia, ou a dificuldade de visão ao perto e ao longe. “A presbiopia é algo progressivo e, por volta dos 40-45 anos, as queixas começam a ser mais evidentes, intensificando-se com o tempo,” explica Armando Costa, optometrista na EssilorLuxottica, realçando que a procura por equipamentos mais adequados e com soluções evoluídas se deve ao aumento da esperança média de vida.

A grande inovação destas lentes é a integração de inteligência artificial e da tecnologia personalizada Eye Reactive, que proporciona uma experiência visual clara e confortável tanto para visão ao perto como ao longe. Esta tecnologia baseia-se em mais de um milhão de dados, o que permite às lentes ajustarem-se automaticamente aos movimentos naturais dos olhos e da cabeça, proporcionando uma visão mais fluida e sem interrupções no quotidiano.

"Hoje temos um estilo de vida ativo, em que alternamos rapidamente o foco entre diferentes pontos, com movimentos voluntários e involuntários, o que resulta num sistema visual complexo. Por isso, quero lentes que me permitam fazer tudo isto sem precisar de procurar a posição certa," afirma o optometrista.

Varilux XR Series créditos: Divulgação

O uso da tecnologia Eye Reactive minimiza as distorções laterais comuns em lentes progressivas tradicionais, garantindo aos utilizadores maior estabilidade ao alternar o foco visual.

“As lentes têm de acompanhar bem o movimento ocular, e é aqui que entra a inteligência artificial, criando um 'gémeo digital' que replica as ações diárias, desde apanhar uma caneta a alternar o foco entre diferentes pontos,” acrescenta o especialista.

A personalização das Varilux XR Series também utiliza modelação preditiva: com base na prescrição de cada pessoa, é possível prever e ajustar o comportamento visual. “Todos temos prescrições diferentes, e com esta tecnologia conseguimos prever o comportamento do utilizador, ajustando a lente para cada caso,” refere Armando Costa. Esta capacidade de adaptação gera um aumento contínuo do campo de visão, com um ganho de mais de 49% face à lente Varilux anterior.

Fabricadas na Europa, as lentes Varilux XR Series já estão disponíveis em óticas de todo o país.

Ainda no campo inovação, a mais recente novidade da EssilorLuxottica são as lentes Transitions Gen S, desenvolvidas para se adaptarem rapidamente a diferentes condições de luz. Após cinco anos de pesquisa, a marca desenvolveu esta nova tecnologia fotocromática com uma matriz avançada e pigmentos que absorvem mais energia, oferecendo uma resposta rápida à luz solar e equilibrando as cores e a durabilidade das lentes. "Luz em excesso ou em défice afeta a qualidade da visão. Quando a quantidade de luz não é a ideal, os olhos precisam de se ajustar, o que impacta o desempenho visual repetidamente ao longo do dia", explica Armando Costa. Com estas lentes “o esforço de adaptação dos nossos olhos é menor e, como resultado, a estabilidade visual é otimizada".

Estas lentes escurecem em 25 segundos e voltam ao estado claro em menos de dois minutos, proporcionando uma adaptação rápida às mudanças de luz. Elas também oferecem proteção contra os raios UVA e UVB e bloqueiam até 85% da luz azul-violeta quando expostas ao sol. Com esta tecnologia, os utilizadores conseguem reduzir o esforço visual e estabilizar a sensibilidade ao contraste, o que melhora a qualidade de vida, principalmente para quem alterna entre ambientes interiores e exteriores.

A escova de dentes do futuro diz-nos o que fazer para melhorar a escovagem

Para além de falar consigo, a escova de dentes do futuro consegue simplificar o processo de escovagem, sinalizar as zonas da boca que precisam de mais atenção e ainda criar programas de lavagem personalizados. É assim que podemos descrever a escova de dentes inteligente da Oclean, que chegou ao mercado nacional. “Somos a marca mais inovadora em tudo o que é higiene oral tecnológica. A nível global, temos mais de 300 patentes. Tudo é patenteado, desde a recarga ao motor”, afirma Alberto Pinto, diretor-geral da Oclean, durante a apresentação da empresa chinesa.

De acordo com dados da marca, à volta de seis milhões de portugueses sofrem de falta de dentes. Desta forma, Oclean pretende, através dos seus produtos acessíveis e inovadores, atuar na prevenção dentária e ser uma aliada na melhoria da saúde oral de todos os membros da família. Se está a questionar como uma simples escova de dentes consegue fazer tudo isso sozinha, o segredo está na tecnologia e na inteligência artificial (IA) implementadas em três modelos específicos: X Ultra, X Pro Digital e X Lite. Toda a gama da Oclean, tanto inteligente como elétrica, tem por base a tecnologia sónica, que elimina a fricção e o atrito das escovas convencionais, permitindo lavar os dentes sem esforço. “A escova fica parada e depois é a vibração que faz o trabalho todo”, explica Alberto Pinto sobre esta tecnologia, que também proporciona um efeito de massagem na zona gengival e reduz a sensibilidade na boca.

Escova inteligente X Lite (49,90€) créditos: Divulgação

“Ao reduzir o atrito, não só minimizamos o trauma gengival, como conseguimos fazer menos desgaste no esmalte”, continua o diretor-geral. Ele destaca também outro benefício da vibração sónica: a limpeza das gengivas. “Conseguimos quase prevenir a formação de placa bacteriana, porque estamos a oxigenar as gengivas de forma indireta.”

Mas o que distingue a escova inteligente das escovas elétricas convencionais? “A escova inteligente é toda a escova que incorpora informação”, afirma Alberto Pinto. “Usamos a inteligência artificial para tirar mais partido dessa informação: na X Lite, usamos a informação para mapear a boca; na X Pro Digital, conseguimos ver se a escova está inclinada. Estamos a introduzir camadas com a informação que temos”.

De todos os modelos disponíveis, a X Ultra é a mais sofisticada. O que a distingue das outras é o facto de o processo de escovagem ser acompanhado de instruções por voz em tempo real. Por exemplo, se estiver a exercer demasiada pressão, a escova avisa-o, assim como se estiver a escovar demasiado depressa ou se for hora de trocar de lado. Além dos avisos sonoros, a escova tem também um sensor de pressão – que emite uma luz vermelha – para garantir que nada falha. Após a escovagem, tanto no modelo X Ultra (99,90€) como no X Pro Digital (79,90€), será atribuída uma pontuação de 0 a 100, que aparecerá no ecrã touchscreen do aparelho, junto a um esquema digital da sua arcada dentária. O esquema indica, com diferentes cores, as zonas que precisam de mais atenção: a amarelo as que não foram escovadas corretamente e a vermelho as que ainda estão por escovar. No visor, é possível também consultar o tempo de escovagem e verificar se se esqueceu de inclinar a escova a 45º, em direção às gengivas. Se, no dia a dia, verificar que nunca ultrapassa os 80 pontos, significa que está a falhar neste passo.

Para além dos modos de escovagem pré-instalados, a tecnologia IA permite criar um programa de lavagem personalizado, disponível no smartphone. “A escova tem um assistente virtual que faz algumas perguntas – como o tom dos dentes – e, a partir da aplicação, conseguimos programar a escova com um programa recomendado pela inteligência artificial, que depois vai adaptar-se à sua rotina de escovagens”, explica.

Outra funcionalidade que diferencia a X Ultra da X Pro Digital é o facto de a primeira ter ligação à internet, enquanto a segunda funciona apenas por bluetooth. “É a única escova do mundo que tem wi-fi, o que permite que a informação da escova passe diretamente para todos os aparelhos. Com o bluetooth, temos de estar sempre a sincronizar. Com o wi-fi, é direto. A X Ultra é a única escova com capacidade energética para carregar com wi-fi, o que é muito difícil de incorporar num aparelho”, acrescenta Alberto Pinto.

Já a X Lite (49,90€) pretende revolucionar a forma como escovamos os dentes. “É a primeira escova inteligente verdadeiramente acessível ao consumidor português”, refere Alberto Pinto, destacando o seu preço competitivo no segmento. Apesar de ser uma versão mais básica, inclui o essencial: o mapeamento da boca durante a escovagem, permitindo ao utilizador melhorar a técnica de escovagem, monitorizar a rotina de higiene oral e cuidar melhor dos dentes e gengivas. Embora não ofereça a customização dos programas de escovagem, dispõe de cinco modos que se adaptam a diferentes necessidades: Enjoy, White, Limpeza, Cuidadosa e Suave. Tal como os outros modelos, é silenciosa (inferior a 45 db) e tem uma autonomia de 45 dias, dependendo do uso.

Escova elétrica Ease (14,90€) créditos: Divulgação

Se ficou impressionado com as escovas inteligentes, mas sempre usou escovas manuais, Alberto Pinto aconselha cautela na transição e sugere uma escova elétrica tradicional antes de optar pelos modelos inteligentes. A sua recomendação vai para a Ease (14,90€), desenhada especialmente para principiantes. “A Ease tem uma menor vibração do que as outras, o que facilita o período de adaptação. Em farmácias, também vendemos a gama Endurance, que tem dois modos: um suave e outro mais forte, precisamente para essa transição”, conclui.

As três escovas inteligentes já estão disponíveis no Continente, Worten e Radio Popular.