Todos nós experimentamos a atividade física de uma forma pessoal e ao nosso próprio ritmo. Paradoxalmente, os benefícios são semelhantes para todos: o corpo é purificado e o coração é exercitado, mas não é só isso.

Também traz relaxamento à nossa mente, uma sensação de plenitude e paz interior ao nosso espírito. É, no entanto, necessário ter algum cuidado e preparar o corpo para o desporto. A Weleda, fabricante de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, traz-lhe alguns passos essenciais.

Evite as lesões musculares do dia a dia com uma massagem relaxante

Mexermo-nos é saudável, sem dúvida, porém as nossas vidas ocupadas nem sempre o permitem – o que faz com que tenhamos de arranjar tempo para relaxar e aliviar os nossos músculos sobrecarregados em qualquer altura do dia.

Quando passamos muitas horas sentados ou em pé, os nossos músculos contraem-se gradualmente e perdem a mobilidade. As nossas costas começam a doer, o nosso pescoço torna-se pesado e os nossos ombros tornam-se mais duros.

Podemos até sofrer de dores de cabeça. Se os sintomas forem ligeiros e ocasionais, pode tentar algumas soluções antes de ir ao médico ou recorrer a analgésicos.

Incorpore o Óleo de Massagem com Arnica na sua rotina. Com óleos de sementes de girassol e extrato biológico de flores de arnica e folhas de bétula, alivia e tonifica a pele, dando-lhe um efeito de calor. Ajudá-lo-á a aliviar a tensão muscular quotidiana e também a reduzir o stresse e a relaxar.

Siga estas dicas e liberte os seus músculos da tensão

1. Quando se deve aplicar

Quando os primeiros sintomas de contractura ou tensão muscular começam a aparecer, como uma medida preventiva regular.

2. Como se deve aplicar

Efetuar uma massagem simples com movimentos secos e saudáveis na pele seca. Aplicar em toda a área afetada, com especial ênfase no pescoço e nos ombros. Para reforçar o relaxamento muscular, aplicar antes de ir dormir.

Prepare os músculos para o exercício físico e recompense o seu corpo no final

Quer se trate de ciclismo, caminhadas ou corridas, tudo se resume a pôr-se em movimento. O exercício é saudável, divertido e contagioso, e dá-lhe a energia que o seu corpo precisa.

Com um gesto simples como o aquecimento dos músculos, preparará os músculos para o exercício e manterá à distância possíveis contraturas e desconforto. Não se esqueça: o aquecimento é o primeiro passo para manter os seus músculos saudáveis e vitais.

E quando tiver terminado o exercício, dê ao seu corpo uma bela recompensa sob a forma de uma massagem muscular que ajudará a aliviar a tensão e a manter a rigidez à distância.

Graças à sua dinâmica fragrância de alecrim e alfazema, o Óleo de Massagem com Arnica é ideal para utilizar antes e após o desporto: antes do exercício físico para aquecer os seus músculos e prepará-los para o esforço, altura em que atuará na circulação periférica e tonificará os seus músculos para os proteger contra contraturas e lesões.

E após, como uma técnica de relaxamento em que envolve os músculos numa camada de calor que relaxa as articulações e ajuda a prevenir a tensão e rigidez muscular.