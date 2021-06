Se há algo que o último ano ensinou a todos é que podemos adaptar a nossa rotina onde quer que estejamos. São vários os espaços que têm apostado cada vez mais num modelo híbrido de desporto, para que todos possam praticar exercícios como, onde e quando quiserem.

Em espaços físicos desportivos ou com as aulas online em direto, os portugueses poderão aproveitar as diversas modalidades da aplicação Urban Sports Club mesmo durante as suas férias.

Viajar não precisa ser sinónimo de estar parado. Para que os portugueses possam continuar com os seus hábitos ou mesmo arriscar na prática de novas modalidades, o ginásio preparou uma lista de divertidas aulas online em direto que podem ser feitas em qualquer lugar.

Inspiradas em cidades de todo o mundo, a viagem também pode acontecer enquanto se pratica desporto

Treino funcional em Madrid

Um dos locais que pode fazer treino funcional, é em Madrid, no Team Manena – Acacias. Este treino é a fórmula perfeita para melhorar o seu estado de espírito, ao mesmo tempo, que descarrega energias. Uma modalidade que ativa todos os músculos do corpo.

Yoga de uma forma divertida em Roma

O desporto na cidade eterna! Que tal aproveitar para acalmar o espírito? O Yogassage oferece diversas aulas de Yoga de uma forma divertida, incluindo aulas de Barre. As aulas são dadas por uma professora de Yoga descontraída que aposta em aulas dinâmicas e inspiradoras. Com energia positiva, esta modalidade leva os participantes a estarem de alma tranquila e relaxada.

Uma variedade de exercícios em Paris

Procura outro tipo de exercício? Então o MU:V é o lugar certo para si. Aqui encontra uma grande variedade de exercícios. Escolha entre bootcamp, treino funcional, alongamentos, exercícios abdominais e muitos outros. Quaisquer que sejam os seus interesses, há algo para todos, até para as crianças. Nas aulas Family Fit os pais podem treinar juntamente com os seus filhos.

HIIT em Bruxelas

Também em Bruxelas, mas para treinos mais intensos e enérgicos, pode contar com as aulas online em direto da Fitness Zone. Os treinos HIIT são tão populares que criaram aulas três vezes por dia. A missão da Fitness Zone é tornar cada sessão de treino tão agradável, divertida e eficaz quanto possível.