Os smartwatches são um bom apoio para quem quer adotar um estilo de vida mais ativo uma vez que permitem a monitorização, o incentivo e a continuidade do exercício físico.

São agora procurados por todo o tipo de desportistas, do mais amador ao mais profissional, algo que anteriormente não acontecia.

Conheça algumas das muitas opções:

No que diz respeito a marcas, as mais recentes entradas são a Casio, com a sua gama G-SHOCK, e a Samsung com equipamentos altamente inovadores e com todas as funcionalidades que permitem manter e monitorizar uma vida ativa e saudável.

Em termos de procura, a Garmin tem sido uma das marcas mais vendidas para running. Mas sejam Garmin, Casio, Samsung, Amazfit, Xiaomi, Huawei ou Polar, os modelos têm vindo a ficar mais atuais e adaptados em termos estéticos e não são apenas um equipamento técnico para treinar. Permitem uma utilização diária e constante acompanhando todos os momentos do dia a dia das pessoas.

Sugestões Sportzone