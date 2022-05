A hipertensão é uma patologia que, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde, afeta entre 30 a 45% da população europeia, sendo que Portugal não é exceção a estes números. Provocada pela pressão sanguínea excessiva na parede das artérias, quando falamos em hipertensão estamos longe de imaginar que esta pode impactar e ser impactada pela saúde oral, sendo por isso fundamental o papel dos médicos dentistas na deteção e monitorização da pressão arterial.

Nesse sentido, os profissionais de Medicina Dentária podem contribuir para a prevenção e controlo de patologias como a hipertensão, que pode ser agravada pela incorreta higienização oral, uma vez que possíveis inflamações na cavidade oral tornam os pacientes mais vulneráveis e aumentam, desta forma, o risco de hipertensão.

Também complicações de saúde oral como a periodontite, a segunda e mais grave fase da doença gengival, podem estar na origem de complicações de saúde como ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais ou danos no coração e artérias. Isto deve-se à possível migração, caso estas complicações não sejam devidamente tratadas, de infeção que começa na boca para outras partes do organismo e resultar em complicações ainda mais severas.

Além disso, em pacientes diagnosticados com hipertensão, as consultas regulares com o médico dentista são também muito importantes como forma de garantir e prevenir o aparecimento ou agravamento de complicações, bem como garantir uma correta higiene oral.

A medicação para a hipertensão, por exemplo, pode tornar a saúde oral mais vulnerável e suscetível a problemas ao nível das gengivas e dentes, pelo que é importante monitorizar qual o impacto da doença e /ou medicação.

Assim, tal como a saúde em geral pode afetar a saúde oral, também pode suceder-se o inverso. Neste sentido, é importante compreender que o papel do médico dentista vai além daquele que se considera ser o “habitual”. Os profissionais de Medicina Dentária podem ter um impacto que se estende além da boca e dentes, contribuindo para a promoção da saúde no seu todo, não sendo a hipertensão exceção.

Um artigo do médico dentista Carlos Moura Guedes, Diretor Clínico da MALO CLINIC Portugal.