Se havia quem acreditasse que pedalar ao som de música alta durante 30 ou 45 minutos seguidos não poderia agradar a ninguém, o cycling veio provar que estavam todos equivocados.

A modalidade tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, que veem nesta prática de exercício uma forma desafiante, divertida e até viciante de se colocarem à prova.

O cycling surgiu pela primeira vez pelas mãos do ciclista sul-africano Johnny Goldberg, por volta dos anos 80, e desde então tem vindo a ganhar cada vez adeptos – quer seja em aulas de grupo em ginásio, em estúdios específicos ou até mesmo em casa, já que a compra de uma bicicleta fixa é uma das opções mais frequentes quando se escolhe adquirir material próprio.

E qual o segredo para o sucesso da modalidade? Aparentemente, o cycling não é mais que um exercício aeróbio realizado ao som de música e indicações de um profissional especializado, com recurso a apenas uma bicicleta estática. Mas esse pode ser mesmo o segredo do negócio – a bicicleta é um aparelho que a grande maioria das pessoas sabe utilizar, a música torna-se um aliado agradável e o ambiente em grupo cativa e desafia ainda mais os seus praticantes.

Entre os principais benefícios do cycling, destaca-se o desenvolvimento da capacidade respiratória e o fortalecimento do sistema cardiovascular, mas também das pernas e da lombar. Pode ser uma opção de menor impacto para alguns praticantes com limitações.

Praticar cycling ao som de hip-hop, pop e afromusic em Lisboa

StudioRise créditos: StudioRise

O StudioRise é um novo estúdio de cycling em Lisboa que promete revolucionar a modalidade e a prática de exercício físico – e faz agora parte do leque de parceiros do Urban Sports Club.

O espaço, localizado em Campo de Ourique, permite que os alunos possam pedalar ao som de pop dos anos 90, hip-hop ou até afromusic, com a orientação de instrutores que são tudo menos convencionais – são todos artistas e bailarinos de diversos estilos.

O conceito deste estúdio implica contrariar todos aqueles que acreditam que praticar desporto é aborrecido, custoso ou difícil – no sítio certo, com o ambiente certo e com a orientação certa, a modalidade torna-se uma experiência totalmente imersiva.