O recém-lançado Movimento AMA-TE é um conceito criado de mulheres para mulheres, que pretende trabalhar o corpo e a mente na procura do bem-estar total, tendo como base o Full Move - um mix de movimentos inspirados no Balance, Body Sculpt, Dança e Fight Club - bem como Ballet Fitness.

Idealizado por Vera Viegas, master em Ballet Fitness, coach e cofundadora do projeto, o Método Ama-te trabalha a mulher numa perfeita ligação IN&OUT com foco no movimento e numa perspetiva completa de força, resistência muscular, cardiovascular e flexibilidade.

Trata-se de uma experiência self-care, um caminho, uma (re)descoberta que tem como principais objetivos curar, desenvolver, trazer harmonia e felicidade. O Movimento encontra-se disponível em formato físico, através de um estúdio que assegura total privacidade, exclusividade e serviço personalizado.

créditos: Movimento AMA-TE

No serviço online é possível subscrever as modalidades de Full Move e Ballet Fitness, com valores a partir de 12€. Esta plataforma é uma versão mais prática e cómoda para as mulheres que gostavam de praticar as modalidades mas não têm os horários para o fazer - através de vídeos de diferentes níveis de exigência é possível praticar em qualquer lado, a qualquer hora.

Acredito que podemos ser tudo o que quisermos, a qualquer momento da nossa vida. Traçar objetivos claros e a estratégia certa são chave. O resto não tem segredo: trabalhar de forma estruturada, com muita disciplina, foco e dedicação.

Vera Viegas, criadora do Método AMA-TE, coach e cofundadora do Movimento

Este Movimento foi pensado e desenvolvido para mulheres com 35 anos ou mais, que estão a passar por períodos de transformação, seja porque estão na fase do climatério, a entrar na menopausa, porque os filhos não são mais dependentes ou apenas porque procuram uma mudança nas suas vidas.

Para colmatar essa mudança, o Movimento Ama-te oferece um serviço personalizado, pensado na característica de cada mulher, que vai aliar o bem-estar físico com o bem-estar mental.

Para além disto, alguns dos serviços prestados são: Coaching Personalizado, Coaching Duo, Small Group Training. Workshops práticos como auto-estima, consciência corporal, sensualidade, nutrição e exercício, cozinha saudável, e muito mais.