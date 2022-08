O Galaxy Watch5 e o Galaxy Watch5 Pro, as últimas novidades da Samsung, neste segmento, pretende contribuir para a monitorização de hábitos de saúde e bem-estar dos utilizadores com perceções intuitivas, características avançadas e novas funcionalidades.

O Galaxy Watch5 reforça as características em que os utilizadores confiam todos os dias, enquanto o Galaxy Watch5 Pro - a mais recente novidade da linha Galaxy Watch5 - é o relógio mais durável e com mais funcionalidades da marca. Estes novos dispositivos vão ser uma ajuda para que os utilizadores atinjam os seus objetivos.

Sensores com tecnologia de ponta

O Galaxy Watch5 está equipado com o exclusivo Sensor BioActive da marca que pretende impulsionar a próxima era da monitorização digital da saúde. Apresentado pela primeira vez na série Galaxy Watch4, o Sensor BioActive integra num único chip três sensores de saúde - Frequência Cardíaca Ótica, Eletrocardiograma (ECG) e Análise de Impedância Bioelétrica - para fornecer leituras extensivas que incluam frequências cardíacas, níveis de oxigénio no sangue, e até níveis de stress. Além disso, os utilizadores podem obter uma compreensão mais profunda da sua saúde cardíaca através da monitorização da pressão arterial e ECG, diretamente do pulso.

Insights holísticos de saúde para melhorar o bem-estar

Concebido para ganhos diários, o Galaxy Watch5 oferece uma experiência abrangente que vai desde as atividades de fitness até ao processo de pós-treino, descanso e recuperação. A ferramenta de medição da Composição Corporal proporciona uma visão mais completa da saúde geral do utilizador, proporcionando-lhe uma abordagem personalizada para estabelecer objetivos, guiá-lo através de treinos personalizados e acompanhar o seu progresso. Pensando na hora de descanso, os utilizadores também têm acesso a dados de recuperação, incluindo o ritmo cardíaco após um treino intenso, e recomendações personalizadas sobre o consumo de água com base na perda de suor.

Uma boa noite de sono é fundamental para o nosso bem-estar geral, e é por isso que a Samsung está a ajudar os utilizadores a ter uma melhor noite de sono. Compreender os padrões de sono através de Sleep Scores que monitorizam as fases do sono, juntamente com a deteção de roncos e níveis de oxigénio no sangue. Alcançar hábitos de sono melhorados é possível com o Sleep Coaching, um programa personalizado que dá orientações durante um mês. Através da integração do SmartThings, o Galaxy Watch5 fixa automaticamente as luzes ligadas, unidades de ar condicionado, e televisores em configurações pré-determinadas que criam o ambiente de sono ideal. Os utilizadores podem dormir descansados sabendo que a deteção melhorada de quedas assegura que um contacto de emergência seja notificado se cair em casa ou na rua.

créditos: Divulgação

Em relação à duração da bateria, este dipositivo vem equipado com uma bateria 13% maior. Para oito horas de rastreio do sono são necessários apenas oito minutos de carga, devido a um sistema de carregamento 30% mais rápido do que o seu antecessor. Ao nível da resistência, o Galaxy Watch5 tem mais durabilidade com um ecrã feito de cristal de safira, que oferece uma superfície exterior 60% mais dura face à versão anterior.

As músicas favoritas podem ser escolhidas por voz no Spotify através do Google Assistant. Em breve, será possível encontrar qualquer caminho utilizando o Google Maps a partir do pulso sem uma ligação ao smartphone. Os amantes de música e áudio poderão disfrutar de atualizações que incluem novas aplicações como SoundCloud e Deezer. Além disso, o One UI Watch4.5 oferece uma experiência de digitação mais completa, uma forma mais fácil de fazer chamadas, e uma série de novas funcionalidades de acessibilidade que tornam o Galaxy Watch ainda mais intuitivo.

Galaxy Watch5 Pro: mais características e maior durabilidade para os entusiastas do outdoor

Criado para aqueles que amam as atividades ao ar livre, o Galaxy Watch5 Pro é a mais recente novidade. Tem um ecrã em cristal de safira, ainda mais resistente, prevenindo o seu desgaste, conta com uma armação de titânio que é cinco vezes mais durável e protege o ecrã com um design ligeiramente saliente do rebordo. Também vem com a nova D-Buckle Sport Band, que oferece grande durabilidade, com um ajuste elegante.

Construído para ser resistente, e pensado para durar, o Galaxy Watch5 Pro tem a maior bateria desta gama.

A Samsung convida os utilizadores a tirarem partido do GPX, que está disponível pela primeira vez num Galaxy Watch. É possível fazer uma caminhada, gravá-la e partilhá-la com outros amantes de trilhos na aplicação Samsung Health com o Route Workout. Também pode descarregar percursos pedestres e de bicicleta à medida que treina para a próxima corrida. Ao caminhar ou andar de bicicleta, mantenha o olhar no caminho, e não no mapa com direções intuitivas Turn-by-turn. No regresso a casa, o Galaxy Watch5 Pro apresenta a funcionalidade Track Back que dá indicações ao utilizador sobre o caminho por onde veio.

Preços e disponibilidade

O Galaxy Watch5 e o Galaxy Watch5 Pro estão disponíveis para pré-compra em Portugal desde 10 de agosto, com disponibilidade nas lojas a partir de 26 de agosto.

Com um design moderno e minimalista, o Galaxy Watch5 está disponível em cores neutras. A versão grande, de 44mm, em grafite, safira e prata e a versão pequena, de 40mm, em grafite, rosa-dourado e prata. Tem um preço de venda recomendado ao público a partir de 299€ na versão Bluetooth e 349€ na versão LTE.

Para quem procura aventura e durabilidade, desempenho e estilo, o Galaxy Watch5 Pro é a escolha certa. Está disponível em titânio preto e titânio cinzento, com um ecrã de 45mm, a partir de 469€ para a versão Bluetooth e 519€ para a versão LTE.

Paralelamente, vai ser possível cada utilizador desenhar o seu próprio relógio, bastando selecionar o modelo, tamanho, cor da caixa e bracelete até 1.032 combinações únicas no Galaxy Watch5 Bespoke Studio no site da marca. Com uma maior seleção de braceletes e mostradores, pode misturar e combinar para expressar o seu estilo pessoal com a nova Bracelete Desportiva ou partilhar o seu apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a Bracelete de Objetivos Globais.