No próximo dia 12 de fevereiro (sábado), a Academia Kolmachine vai abrir portas exclusivamente para quem quer vir experimentar as suas aulas de kickboxing, boxe e muay thai.

Além disso, se se inscrever nesse mesmo dia, o membership, no valor de 50€, é-lhe oferecido. As marcações são obrigatórias e podem ser feitas presencialmente, via telefone, ou email (infokolmachine@gmail.com).

Criada em abril de 2015, a Academia Kolmachine, fundada por Pedro Kol, campeão do mundo de Kickboxing, tem como principal objetivo oferecer condições para que qualquer pessoa possa tirar proveito dos benefícios, tanto físicos como psicológicos, das modalidades de combate, sempre num ambiente seguro e familiar.

Os treinos são exigentes e sempre dados por Campeões, onde cada um vai transpirar como nunca, mas de uma forma tão divertida, que nem se dá pelo tempo passar.

A equipa Kolmachine disponibiliza treinos de grupo e individuais de kickboxing, boxe e muay thai (mistos, “angels” só de mulheres ou premium), palestras e team buildings.

Concentração, forma física, autoestima, flexibilidade e capacidade de superação são alguns dos aspetos em que se sentem melhorias, e isso vai fazer a diferença em qualquer desafio do dia a dia.

Carolina Patrocínio é membro e sobre a academia diz:

A Kolmachine é muito mais do que uma academia de treino; é uma escola de formação de carácter. Aqui rimos, choramos e apoiamo-nos. Queres lutar para mudar a tua vida? A capacidade já a tens dentro de ti... por isso só depende da tua vontade. É agora!

Open Day - 12 de fevereiro - Horário