É uma das formas de rentabilizar o (pouco) tempo a dois e também de fomentar a ligação entre o casal. O treino a pares é mais motivador e evita que se deixe de fazer exercício físico, devido ao compromisso que se tem com o parceiro. Para além disso, estimula a componente da competição, uma vez que o treino tende a ser bastante mais intensivo do que o individual. Treinar a dois também reforça a cooperação dos elementos do casal, pois há uma maior coordenação e trabalho de grupo para atingir um objetivo comum.

Ao iniciar o plano de treinos que se segue, proposto pelo preparador físico Paulo Quin, deve executar apenas uma série. Com o passar do tempo, num nível intermédio, deve fazer duas sequências e, num nível avançado, três. Três quilos é o peso que pode perder num mês, fazendo uma dieta hipocalórica e seguindo este plano de treinos, no nível avançado, quatro vezes por semana. Descubra, de seguida, os quatro exercícios que o integram. Antes do treino, aqueça e, no fim, nunca se esqueça de fazer alongamentos.

1. Cabo de guerra

É um exercício que estimula a competição. Com uma corda grossa, um cabo ou uma toalha, os parceiros de exercício, de frente um para o outro, devem tentar puxar com a maior força que conseguirem durante 30 segundos. Cada um puxa por uma ponta e faz força.

2. Corrida estática com remada

Este é um exercício de interação. Com um elástico ou com uma banda elástica à volta da cintura, o parceiro da frente executa um skipping, uma corrida sem sair do lugar, enquanto o de trás puxa, tentando desequilibrar o parceiro da frente durante 45 segundos.

3. Ponte alternada

É um exercício de cooperação. Deitado de costas, na posição de decúbito dorsal, apoie os pés nos do seu parceiro, também ele deitado. Levantem a bacia, mantendo, se possível, a posição elevada. Depois, flitam e estendam os joelhos de forma alternada, como se estivessem a andar de bicicleta. Realizem 15 repetições, com contagem alternada, por série.

4. Agachamento com flexão de braços em carrinho de mão

Este é um exercício de coordenação. Na posição de carrinho de mão, enquanto o parceiro em pé realiza agachamentos, o que está no chão faz flexões de braços durante 15 segundos.