São cada vez mais conhecidos os efeitos nocivos dos elevados níveis de stresse na saúde e bem-estar geral e, no dia a dia agitado, a prática de exercício físico pode ser uma verdadeira aliada para atenuar este desequilíbrio.

Reservar uma hora por dia para um momento de auto cuidado é fundamental e, no Dia da Consciencialização do Stresse, que hoje se celebra, o Urban Sports Club sugere 5 modalidades que contribuem para a promoção de um sentimento de bem-estar e descarga de energia.

Do alívio da tensão muscular à libertação de endorfinas, não esquecendo a sensação de tranquilidade e bem-estar, estas são algumas aulas a experimentar para prevenir ou travar os níveis de stresse.

Natação

Uma das modalidades mais completas que, além de estimular o trabalho cardiovascular, coloca todo o corpo em movimento. É um desporto sem impacto e as longas braçadas na piscina contribuem para o relaxamento total.

Agora que o tempo frio voltou e que fazê-lo no mar já não é tão chamativo, aposte nas piscinas mais perto de si.

Yoga

São vários os tipos de yoga existentes e que se adaptam ao gosto de cada um. Em comum têm o facto de obrigarem a focar no presente, proporcionando equilíbrio emocional. Além disto, ajudam a diminuir algumas dores corporais, por vezes resultantes dos níveis de stresse.

Esta é uma modalidade cada vez mais apreciada e que pode ser praticada em diversos estúdios, como o Om Iyengar Yoga Lisboa ou o Yoga sobre o Porto.

Artes Marciais

Ideais para os dias em que “descarregar energia” é imperativo. Boxe ou Kickboxing são algumas das opções a experimentar e que permitem libertar toda a energia acumulada.

No final do treino, a sensação de bem-estar é garantida. Experimente o verdadeiro boxing club com o BHOUT em Lisboa e o Norte Forte - Fight Club no Porto.

Pilates

Apesar de descontraído, o Pilates pode ser um verdadeiro desafio. Além do alívio das dores nas costas, aumento de flexibilidade e melhoria da postura, este é o treino perfeito para aumentar a boa disposição e reduzir o stresse.

A praticar ao início da manhã ou para terminar o dia, em dezenas de estúdios em Lisboa ou no Porto.

Meditação

E porque estimular a mente é tão importante como o corpo, procurar encaixar momentos de meditação durante o dia pode tornar-se benéfico. Além de ajudar a controlar o stresse e a ansiedade, contribui para a diminuição da pressão arterial e para a promoção de noites de sono mais tranquilas, dizendo adeus às insónias.

Há aulas presenciais, mas também pode apostar nas aulas online de meditação, no conforto do seu lar.