Aposto que agora que as noites frias chegaram, só pensa em ficar debaixo do cobertor a assistir a um bom filme ao lado do seu parceiro, correto? Na realidade, as baixas temperaturas levam-nos a comer mais, tornam-nos mais sedentários e isso faz com que a nossa vida sexual entre num certo declínio.

Se refreia o seu desejo para não tirar a roupa e enfrentar o frio, lembre-se que o seu relacionamento não pode esperar pela próxima estação. Há sempre formas de contornar a situação e tirar o melhor partido da época para divertir-se com o seu parceiro.

Primeiro, é necessário entender as razões pelas quais a intimidade diminui nesta altura e o que o frio provoca:

- Os dias são mais pequenos e há menos luz, o que reduz a produção de serotonina. Esta hormona, da qual já deve ter ouvido falar bastante, tem implicações no bem-estar e no desejo.

- Ingerimos mais alimentos e calorias, o que nos faz sentir mais pesados, menos atraentes e com menor disponibilidade para a intimidade.

- A pele torna-se menos sensível devido à menor secreção de substâncias provocada pelo frio e também pelos aquecimentos e ares condicionados.

- Os estados gripais e as constipações frequentes durante as estações frias também têm implicação no desejo.

- As mulheres sofrem mais com as mudanças de temperatura que os homens, segundo indicam vários estudos. Assim, elas acabam por ser mais afetadas pelo frio quando falamos de envolvimento físico.

Para contornar estas situações a solução está na criatividade. Use a imaginação e não deixe gelar a sua relação.

Algumas dicas

1. Aqueça o ambiente

Se estamos com frio, é impossível ter bom sexo. Por isso, prepare o ambiente onde vai estar com o seu parceiro para usufruir das condições ideais.

2. Tome banho com o seu companheiro

As temperaturas baixas lá fora são ideais para um banho a dois. Um banho quente com muito vapor que pode funcionar como um género de sauna doméstica. Assim, para além de contornar o frio, o sexo pode ser mais divertido.

3. Utilize lubrificantes térmicos

Recorra a lubrificantes térmicos que são excelentes para criar sensações de calor. Assim, além de aquecer, mantém a lubrificação das suas partes íntimas durante todo o jogo sexual.

4. Recorra a bebidas quentes e afrodisíacas

O vinho tinto é a bebida que mais ajuda a elevar a temperatura e a fazer amor. Mas se preferir algo sem álcool, pode optar por um chocolate quente. Ambas as bebidas são ainda excelentes afrodisíacos.

No entanto, nem tudo é negativo com a chegada das temperaturas baixas.

O sexo no frio tem benefícios

1. Aumenta a eficiência do sistema imunológico

Além de sopas, vegetais e vitaminas, não há nada mais divertido e prazeroso do que o sexo para manter as defesas.

2. Aumenta a qualidade do sono

Um orgasmo pouco antes de ir dormir dá ao seu cérebro a química necessária para descansar. No inverno é comum acordar à noite com mais frequência, devido a congestão nasal, prurido na garganta e sensação de frio. Graças à serotonina e a outras substâncias, o seu sono será muito mais profundo.

3. Melhora o humor

A mudança de horário e a redução da luz também tem implicações no humor. Aqui o sexo pode agir como uma injeção de otimismo, energia e vitalidade. Uma forma de dizer adeus à depressão sazonal.

Pense que no que é melhor para si e para a sua relação e não deixe que as temperaturas baixas acabem com a paixão.

Um artigo da sexóloga e coach de relacionamento Aline Castelo Branco.