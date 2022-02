Para aproveitar o bom tempo que se tem feito sentir, o Urban Sports Club reuniu algumas sugestões de modalidades para praticar no exterior.

Ténis & Padel

Não é novidade que estas duas modalidades têm ganho cada vez mais adeptos, e que continuam a ser praticadas indoor. No entanto, tornam-se mais apetecíveis quando o sol espreita e podemos jogar durante a luz do dia. No Urban Sports Club, há mais de 50 locais onde praticar ténis e padel ao ar livre – entre o Clube de Padel de Alcântara, a LX TEAM - Escola de Ténis Paço do Lumiar ou o Padel Factory Expo.

Equitação

Se sempre teve curiosidade em experimentar equitação, esta pode ser a altura ideal – aproveitando o bom tempo e desfrutando de uma primeira experiência na prática desta modalidade equestre. Dentro dos parceiros do Urban Sports Club, é possível praticar equitação na Escola de Equitação Sofia Carvalhaes, em Cascais, ou na Associação Centro Hípico da Maia, por exemplo.

Surf

É certo que podemos praticar surf durante quase todo o ano, mas em dias sem nuvens e mais quentes torna-se uma modalidade especialmente agradável. Podemos encontrar aulas de surf através do Urban Sports Club em escolas como a Old School Surf School, na Fonte da Telha, ou na Surfaventura, em Matosinhos, por exemplo.

Aborismo

O arborismo é uma atividade que consiste na passagem de obstáculos entre plataformas posicionadas nas copas das árvores – através de pontes suspensas, cordas, redes, túneis de árvore para árvore, saltos de Tarzan, e que terminam sempre num slide. É aconselhável para toda a família e possível de praticar em Lisboa, no Adventure Park.

Escalada

Fazer escalada indoor é sempre uma boa opção, mas, em dias de sol, podemos escolher sítios ao ar livre e elevar a experiência da modalidade. Por exemplo, na Porto Bridge Climb, é possível subir até à Ponte da Arrábida - na companhia de um guia e com todos os equipamentos de segurança, claro. Já no topo, a 65 metros acima do rio, é possível descansar e aproveitar a paisagem – que fica ainda melhor num dia de céu limpo.

O Urban Sports Club oferece uma subscrição desportiva de mensalidade fixa e inúmeras opções. A missão é inspirar as pessoas a levarem uma vida mais ativa e saudável. Os membros do Urban Sports Club podem criar um plano de treino único e diversificado ao escolher entre mais de 50 atividades - desde fitness a natação, yoga, escalada, desportos de equipa, bem-estar e muitos outros. Com uma única subscrição é possível treinar em mais de 10.000 locais parceiros em Portugal, Alemanha, França, Espanha e Itália. Neste momento, o Urban Sports Club conta com mais de 600 parceiros nas áreas da Grande Lisboa e Grande Porto, incluindo cidades envolventes como Almada, Setúbal, Braga e Guimarães.