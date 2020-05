Os cuidados começam na reposição de uma grande prateleira de supermercado e continuam em quem dá colo a quem chora, em quem está no RX, na recolha de análises clínicas, na confiança de diagnósticos, na limpeza de um corpo dorido e sozinho, da cama que segura a vida. Continuam no autocarro que leva quem precisa ter como sobreviver. Continuam no segurança do centro de saúde. Na mulher-a-dias que não deixou ninguém sozinho porque sabe que quando limpa o pó, limpa também algumas dores da solidão.

Estas palavras são para si que acredita e continua. Que sabe que continuará.

Para si que também tem medo e dúvidas. Que (às vezes) só queria ser menos preciso e ficar quieto e escondido, algures num lugar de segurança.

Este verbo, humano, do cuidar pode ser cheio de dilemas. Esses dilemas, na mistura de todas as emoções e pensamentos que aí vêm, são parte de si. De nós.

Permita-se ser tudo isso: pode ser a pessoa que quer ir trabalhar, apoiar os colegas e ajudar e, ao mesmo tempo, ser o marido, a mãe, o pai, o tio que quer proteger a sete chaves os que ama. Pode ser o que não quer falhar à nossa humanidade comum e, ao mesmo tempo, o que não quer ser transporte de vírus e riscos para dentro de casa.

Pode ser o que precisa de continuar a ter dinheiro para sobreviver e é por isso que vai.

Pode ser o que vai, corajosamente cheio de medo pela vida que ainda quer viver. Pode ser aquele que dá colo, chora em silêncio com medo de ficar de quarentena e ao mesmo tempo abre o dia com piadas e abraços à distância.

Deixe-se ser tudo o que é. Isto está tudo a acontecer aí, consigo. Por todo o lado.

Não tem de escolher. Convide o medo, a coragem da sobrevivência e a generosidade a irem sempre consigo. A ficarem com os que ama. Fale com ele… abrace-o: “Medo anda. Preciso de ti para me ajudares a ter atenção. Não exageres. Não mandes demais, tu amparas-me. Não me dominas. Deixa-me voltar ao ninho, é para isso que serves. Deixa-me saber cuidar”.

Na verdade, está a fazer o seu melhor. Em circunstâncias difíceis. Em tempos sem calendários com um fim. É demais, é verdade. Pode mesmo ser demais. Precisava descansar e sossegar o corpo e a mente que se agita com preocupações e anseios.

Pode zangar-se com os factos… talvez não seja justo zangar-se consigo. Guarde na sua memória tudo o que tem sido capaz de fazer. Terá um livro de histórias e descobertas, para contar amanhã.

Está a cuidar o melhor que consegue, com todos os dilemas. A cumprir a sua parte ética e rigorosa e a ansiar o seu colo e segurança.

Não deixe ninguém dizer-lhe o contrário. Se o disserem… abrace-os (como puder). Estão (só) com medo. Um medo amigo.

Não imagina como lhe agradecemos. Tanto. Tanto.

Se não for pedir muito… leve esta gratidão para dar colo ao medo e ao cansaço.

Se não for pedir muito… continue a cuidar bem de si. E não tem de o fazer sozinho.

E pode ser importante pedir ajuda, porque:

. Os profissionais que se mantém no activo podem estar sujeitos a burnout: um estado de exaustão emocional, física e mental causada por stress excessivo e prolongado. Pode sentir-se sobrecarregado, emocionalmente esgotado e incapaz de atender a solicitações e alterações constantes. À medida que o estresse continua, a motivação e envolvimento das tarefas e papeis pode diminuir bem como a “sensação de energia” necessária e a produtividade e eficácia (Melinda Smith, M.A., Jeanne Segal, Ph.D., and Lawrence Robinson, 2019).

. Ou ainda à fadiga de compaixão - o resultado final de uma cascata de eventos onde o cuidar é o foco do sentido e do desagaste em simultâneo, onde o cuidar é permanente fragilizando o cuidador, tornando-o menos ligado e empático com o outro. Pode levar o cuidador à depressão, problemas de saúde e diminuição de qualidade do relacionamento. As consequências da fadiga da compaixão também podem levar a conflitos na relação, desistência, alteração dos cuidados, irritabilidade/reactividade, comportamentos de abuso… (Jennifer R. Day and Ruth A. Anderson, 2011)

. E ao trauma vicariante - consequente da exposição ao sofrimento e trauma de outras pessoas, que pode originar uma traumatização secundária para estes profissionais, resultado do trabalho intenso com sobreviventes de situações traumáticas (Maslach, C., & Jackson, S.E., 1986).

. A exigência diária das tarefas a par da gestão emocional e familiar pode de facto assumir-se como uma bola de neve, trazendo perdas secundárias e cumulativas (desafios que perduram, que se acumular e que são secundários à profissão e ao momento que vivemos, mesmo sem haver perda por morte, ex.: ficar longe dos seus, mudança de habitação, problemas de saúde, alterações financeiras,…) e perdas relacionais (conflitos e dificuldades no trabalho ou em casa, o que perde quando não pode estar em casa, o que perde quando não abraça o filho, o que perde quando não se despediu de alguém, o que perde quando o cansaço e irritação andam de mão dada ao entrar em casa)

Peça apoio profissional, se:

. As imagens dos cuidados, das pessoas em sofrimento, das decisões correm veloz e repetidamente pela sua mente como se fosse difícil organizá-las e elas tivessem “vida e força própria”;

. Frequentemente não encontra sentido no seu trabalho e/ou no seu dia-a-dia, que não é capaz e que o que tem de fazer “afinal não deve fazer grande diferença”;

. Perceber que todos os dias já parecem ser “dias maus”;

. Os padrões de sono e a sua alimentação estiverem muito alteados e com impacto no seu bem-estar diário;

. Os conflitos no trabalho, ou com familiares e amigos, forem cada vez mais frequentes;

. Se a culpa, a vergonha e o medo forem crescendo associados a pensamentos repetidos e intrusivos (parece que martela nas mesmas ideias acabando por se perder no momento, no que está a fazer);

. Não se sentir capaz de cuidar de si mesmo ou dos próprios filhos (brincar quando chega a casa, ajudar no jantar, tomar pequenas decisões…);

. Parece confuso, alheado, desligado e com dificuldade em ser mais do que um robot de tarefas – em alguns momentos este distanciamento (dissociação) pode ser muito útil, se se prolongar e nos fizer perder outros momentos da vida pode trazer mais custos;

. Enfrenta os dias antecipando-os como preocupação, insegurança, dificuldades nas decisões e tarefas, sintomas fisiológicos (dores de barriga, dores de cabeça, tremores, coração acelerado…), vontade de fugir ou esconder-se.

. Os dilemas familiares e pessoais, a dificuldade em responder às inquietações dos seus filhos, a dificuldade em gerir a distância ou o medo da morte forem mais fortes do que os recursos e estratégias que tem usado.

Autoria: Ana R. Santos, Psicóloga Clínica