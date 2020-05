É certo que uma crise mundial de saúde como a que atualmente se vive tem múltiplos efeitos colaterais na saúde mental, economia global, sociedade civil e no quotidiano, bem como pode impactar significativamente o dia-a-dia das pessoas de diferentes formas, sendo denominador comum a preocupação causada pela insegurança do que serão os próximos tempos.

O confronto inesperado com uma ameaça invisível como é a pandemia por COVID-19 com imposição de novas rotinas com restrições de atividades e hábitos, adaptação ao teletrabalho e à telescola, desemprego, violência doméstica, medo de contágio ou o luto estão entre os fatores que têm favorecido o surgimento de estados de ansiedade e medo, assim como de sintomas de depressão e stress.

Segundo o estudo desenvolvido pela Mind - Psicologia Clínica e Forense, divulgado no dia 29 de abril, quase metade (49,2%) dos portugueses classifica o impacto psicológico desta pandemia como "moderado a severo”. O estudo refere, ainda, que “a grande maioria não tem sintomas de quadros clínicos graves”, ou seja, não apresenta uma perturbação psicológica ou uma doença psiquiátrica.

Vivemos circunstâncias extraordinárias de crise, é certo, e que ninguém esperava assistir para além dos filmes de Hollywood. Também sabemos que são várias as consequências na vida de cada um, em cada família, nas sociedades e no mundo. No entanto, e ainda que se possa afigurar como um paradoxo, torna-se vital a adoção de atitudes e comportamentos individuais e coletivos positivos, objetivos e revestidos de esperança para que possamos redefinir medidas e estratégias capazes de gerar um futuro próximo sustentável, amigo e responsivo às necessidades e ao bem-estar de todos.

Em condições adversas, tendencialmente, prevalece o desanimo e, por conseguinte, o surgimento de vulnerabilidades. Divergir desta propensão requer o uso consciente de estratégias de transformação de perceções facilmente enviesadas por quadros pessoais de referências negativas para outros mais adaptados à nova “normalidade” e aos desafios subjacentes.

É inegável que as atuais circunstâncias são difíceis e estão aí para exigir o melhor de nós. Mas também é uma realidade que todos nós, em algum período de vida, já passámos por vivências indesejadas, muito sofridas ou penosas. E todos nós pensámos, em alguns desses momentos, que não seríamos capazes de as ultrapassar. Mas tudo passou!

Este processo de superação pela elaboração e transformação mental como resposta a vivências difíceis desenvolve-se, normalmente, em três fases, designadamente:

A negação face ao indesejável “Eu devo estar a sonhar. As pandemias só acontecem nos filmes”. A aceitação da realidade “Não é um pesadelo, estou mesmo a viver uma pandemia”. E, por fim, a ênfase na solução “Que posso fazer para lidar com o impacto e prosseguir?”.

Com efeito, há toda uma vida que espera por nós. Não raras vezes, acontecimentos particularmente difíceis revelam-se como experiências potencialmente proveitosas, com revelações de forças individuais e coletivas, até então, latentes e desconhecidas.

Chama-se crescimento pós-traumático.

Agora, é tempo de reajuste do futuro que, mais do que nunca, se nos impõe como um objetivo prioritário. A presença de fatores individuais, familiares e sociais protetores pode ser determinante na atenuação dos efeitos nocivos desta pandemia e na capacidade de agir em prol da preparação de um futuro com novas oportunidades de vida.

Normalmente, as respostas emocionais negativas e intensas, associadas a uma ameaça, tendem a diminuir e a desvanecer-se nas semanas e meses seguintes. Pouco a pouco as pessoas vão integrando as vivências dolorosas na sua história, investindo em paralelo na reorganização das suas vidas.

Contrariamente aos fatores de risco, a resiliência (ou a capacidade que uma pessoa tem de lidar com as adversidades e de se adaptar às mudanças) desempenha um importante papel de amortização dos efeitos dos impactos.

Por conseguinte, podemos procurar suporte emocional e instrumental na família e nos amigos. E podemos reconhecer e aceitar que nem sempre estaremos no nosso melhor e que a alternância de estados emocionais e comportamentais faz parte de um caminho que se só se faz, caminhando. Falar dos nossos problemas, dificuldades ou frustrações pode ser importante para a reorganização dos pensamentos e para dar sentido às emoções.

O confinamento social a que temos estado obrigados pode ser uma oportunidade única de grande reflexão do que foi o passado e do que desejamos para o futuro.