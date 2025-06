Há quem corte o cabelo para que cresça mais forte… O comprimento, textura e grossura do cabelo são determinados pela genética e pelos níveis hormonais e não pela frequência com que cortamos o cabelo.

Muitas pessoas não sabem que a parte viva do cabelo está por baixo da pele, no folículo. Ou seja, quando se corta o cabelo rente, está a cortar-se a parte morta.

Portanto, pode-se rapar a cabeça à vontade, que não é por isso que o cabelo nasce mais forte. E seja qual for a frequência com que se corta o cabelo, ele irá sempre crescer à velocidade de cerca de 1,30mm por mês.

Mas, de facto, há pelo menos uma razão que leva a que se crie esta ilusão – como os pelos ou cabelos são mais escuros e grossos na raiz, tirar as pontas dá a aparência de ter pelos e cabelos mais fortes.

Vigie as peladas e queda de cabelo no banho. Se o pai ou mãe são carecas, ou têm pouca densidade capilar, deve fazer um diagnóstico precoce! Para tratar estes problemas capilares, é fundamental uma correta avaliação e diagnóstico.

É fundamental elaborar minuciosamente uma história clínica detalhada para perceber o problema capilar.

O tratamento pode passar pelo uso de champôs e loções específicos, toma de suplementos alimentares - com biotina, ferro, zinco, cobre e vitaminas do complexo B – aplicação de medicação tópica no couro cabeludo e medicação específica oral dirigida ao problema em questão.

Um artigo da médica Alexandra Osório, dermatologista e diretora da Clínica Dermage.