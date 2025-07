Com as temperaturas a subir não há nada que apeteça mais do que bebidas frescas, iogurtes, gelados e frutas, aumentando assim o consumo de açúcar neste período do ano.

O consumo de açúcar, é atualmente, um problema de saúde pública pois para além daquele que consumimos no café, chá e leite, existem inúmeros alimentos, nomeadamente os alimentos processados, que apresentam uma quantidade enorme de açúcar. Refrigerantes, sumos de fruta de pacote, bebidas vegetais adoçadas, iogurtes, granola, muesli, podem ser surpreendentes nas suas quantidades de açúcar. Para minimizar os efeitos colaterais destes alimentos devemos ler cuidadosamente os rótulos dos produtos. Devemos consumir os alimentos mais doces de preferência após a refeição e nunca de estômago vazio para não criar picos de glicose. Nos cuidados dentários devemos reforçar o número de vezes que escovamos, sendo ideal escovar sempre que se come doces. O consumo de água após a ingestão de doces pode ser interessante, pois elimina alguns restos alimentares, retendo assim menos placa bacteriana até a próxima escovagem. Outra medida eficaz é o consumo de pastilhas elásticas com xilitol, que não tendo atividade cariogénica, são um potente estimulador do fluxo salivar, levando a um aumento da capacidade tampão e a limpeza da cavidade oral. A escovagem deve ainda ser reforçada utilizando um raspador de língua e fio dentário, para uma eliminação bacteriana eficiente. As visitas regulares ao médico dentista ou higienista oral são a melhor forma de avaliar se estamos a fazer uma escovagem correta e a prevenir caries. Um artigo da médica dentista Diana Valente, da Clínica Santa Madalena.