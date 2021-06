Nunca uma sugestão tão importante como “bebam água” esteve tanto na ordem do dia. Sabemos que é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, no entanto, beber água e manter os níveis de hidratação é das dicas de bem estar menos valorizadas.

Um gesto tão simples que pode fazer toda a diferença! Para quem tem mais dificuldade em beber água, seja porque se esquece ou não gosta do sabor, a Health Coach Ana Gomes reúne 5 dicas que vão ajudar a beber mais água ao longo do dia.

1 – BEBER ÁGUA CADA VEZ QUE SE LEVANTAM

O problema da maioria das pessoas é passar muito tempo no mesmo espaço e a executar tarefas muito rotineiras. Por isso, sempre que tiverem de se levantar: para ir à casa de banho, beber um café ou atender uma chamada, bebam água.

2 – TER SEMPRE UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL

Melhor do que um pequeno copo de água.... uma garrafa grande que se apresente como um objetivo a ultrapassar.

3 – ESCOLHER ALIMENTOS RICOS EM ÁGUA

Torná-los parte da vossa alimentação pode ser uma ótima forma de aumentar os níveis de hidratação. Pepino, melancia, curgete e uvas são bons exemplos.

4 – FAZER MARCAÇÃO NA VOSSA GARRAFA DE ÁGUA

Marcando vários horários que devem corresponder a um objetivo, por exemplo, marcar as 13h em metade da garrafa e estabelecer que até essa hora metade do líquido deva estar ingerido.

5 – AROMATIZAR A ÁGUA

Há quem ache que beber água é aborrecido. Eu não me consigo relacionar com isso, mas sei que essas pessoas existem. Aromatizar a água com frutas ou ervas aromáticas pode ser uma excelente forma de contornar este “impedimento”.

Recomendações de Ana Gomes, Health Coach