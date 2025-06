Lidar com as nossas emoções, por vezes, é altamente desafiante e na ânsia de nos libertarmos desse desafio, muitas vezes, contribuímos para o nosso adoecer emocional. Se pensarmos bem acerca do nosso dia a dia, todos nós somos permanentemente desafiados, seja pelas nossas relações, pela nossa família ou pelo nosso trabalho, as exigências acumulam-se e implicam sempre uma vivência de diversas emoções que muitas vezes, nem sempre parecemos conseguir gerir e lidar.

Desta forma, para que consigamos lidar com as nossas emoções de forma eficiente no dia a dia é fundamental alinharmo-nos com alguns passos essenciais, dos quais destacamos:

1. Permitir sentir a emoção e identificá-la

Muitas vezes perante os apelos emocionais mais difíceis, aquilo que parece mais simples é bloquear a experiência emocional e, quando o fazemos, acabamos por contribuir para o nosso adoecer psicológico. Mesmo que sejam experiências difíceis — como por exemplo, a raiva ou a tristeza —, devemos ser capazes de permitir que essas emoções estejam junto de nós, para que possamos vivenciá-las e que as identifiquemos com clareza. Neste sentido, procurarmos dar um nome ao que estamos a sentir, permite-nos dar o primeiro passo para lidar com as nossas emoções;

2. Expressar as emoções

Todas as emoções que vivenciamos precisam de sair de dentro de nós, seja através da palavra, do exercício físico ou da escrita, por exemplo. Mas, sempre que vivenciamos emoções, elas precisam de encontram um espaço para se expressar, de forma a que internamente possamos sentir uma libertação emocional dessa vivência;

3. Aceder à gestão das emoções

Gerir as emoções implica que após as identificarmos e as expressarmos, consigamos ganhar clareza de forma a enquadrá-las na nossa histórias e a atribuir-lhes um significado quer em relação ao que despertou essas emoções, quer em relação à forma como a experienciamos. Quando atribuímos um significado, estamos também a resolver parte da experiência emocional e, por isso mesmo, a finalizar essa experiência emocional dentro de nós.

Perante tudo isto, se queremos ser eficientes na nossa gestão emocional, nunca nos esqueçamos que as experiências emocionais exigem de nós, exigem que nos disponibilizemos para as vivenciar, que não façamos forças de bloqueio e que, ao mesmo tempo que as vivenciamos, as possamos expressar e integrar na nossa história. Só assim cumprindo as exigências que as nossas emoções nos trazem podemos sentir-nos mais leves e, por consequência, mais felizes.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.