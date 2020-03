Regra geral, quem vive num relacionamento estreito ou íntimo com alguém com esta perturbação sente que ama substancialmente mais do que é amado. Devido à (quase) ausência de empatia que caracteriza a pessoa com perturbação da personalidade narcisista, esta tem muita dificuldade em colocar-se no lugar do outro, de entender pontos de vista diferentes do seu, e de sentir a dor ou o sofrimento alheio. Os seus problemas e visão sobre tudo e todos devem merecer total atenção e predominam sobre o universo das suas relações.

Quando procurar ajuda para a pessoa narcisista?

Resumidamente, sempre que os traços de personalidade sejam de tal forma marcados e suficientes que preencham o diagnóstico de perturbação de personalidade, condicionando ou impedindo de ter qualidade de vida. Simultaneamente, quando acarreta impacto negativo nas relações intra e interpessoais, e sem que o narcisista ou quem com ele convive, encontrem estratégias eficazes para lidar com os sintomas e/ou com o sofrimento associado.

A realidade mostra-nos que, por norma, são as vítimas dos narcisistas que reconhecem (e bem, felizmente) a necessidade de acompanhamento psicológico, em resultado do sofrimento que têm e para sobreviverem à toxicidade da relação.

Procurar ajuda para o narcisismo patológico é, com certeza, uma atitude de narcisismo saudável e desejável.