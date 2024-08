Vitrais de iogurte e frutas

Preparação

Parta a fruta em pedaços pequeninos.

Num tabuleiro forrado com papel vegetal, verta o iogurte espesso e alise com a ajuda de uma colher de sopa, de forma a ter uma espécie de retângulo com cerca de 1 cm de altura.

Disponha a fruta de forma cuidada e aleatória.

Leve ao congelador cerca de quatro horas, até que o iogurte fique firme.

Sirva partindo o gelado em pedaços.